BAD VACCINATION TECHNICS ARE CAUSED THE EARLY VACCINE DEATHS

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MEDICOS ARE PLAYING RUSSIAN ROULETTE WITH THE PUBLIC BY NOT FOLLOWING THE BASIC VACCINE PROTICOL "ASPERATE." ASPERATE MEANS PULL BACK ON THE PLUNGER. IF YOU SEE BLOOD YOU ARE IN A VEIN OR ARTERY AND MUST WITHDRAW AND RETRY. THE INGREDIENTS IN THE VACS CAUSE A CHEMICAL CASCADE IN THE BLOODSTREAM WHICH CAN LEAD TO CLOTTING =ALL THE NEGATIVE EFFECTS THE VACCINES ARE DESIGNED TO DIFFUSE INTO THE MUSCLES 1/85 000 JABS BUT IF I CAN SAVE ONE LIFE...... LINK TO DOCTOR CAMPBELL AND STUDIES
LATER IT TURNED OUT THAT THE VACCINES ARE A BIO WEAPON WITH A CLUSTER OF SNAKE VENOM PRODUCING SPIKE PROTEINS AND SOME HIV DNA. STERILIZING WOMEN,STILLBORN BABIES HEART FAILURES, VIENS FULL OF CLOTS,
MICRO RAZOR GRAPHINE OXIDE NANO PARTICLES SLICING UP THE ARTERY WALLS WERE ALSO FOUND. AND NOW THEY WANT TO VACCINATE THE CHILDREN?THIS IS EUGENICS.
https://www.youtube.com/watch?v=e3lx6Scwfhg
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