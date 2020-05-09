¿Que tal si los expertos se equivocaron? Médico habla en EEUU

¿Que tal si la cuarentena no salva vidas?

¿Que tal si llevar una máscara en público no es efectivo?

El Dr Jeff Barker habla en representación de miles de médicos en EEUU cuyas voces están siendo silenciados al no estar de acuerdo con los medios de comunicación y los expertos diciéndoles que hacer. Nunca en la historia de la República habíamos puesto en cuarentena la salud. Nunca en la historia de este país se nos había dicho que no podíamos ir a la iglesia pero los sitios de aborto abiertos porque son esenciales. Cuando las licoreras son esenciales pero tus pequeños negocios no son esenciales algo va mal.

Cortesía Zamna Channel 2