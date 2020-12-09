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MAL TRAITÉS : le documentaire sur la Covid-19 à voir d’urgence
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23 views • December 09, 2020
MAL TRAITÉS - Covid-19, le documentaire CHOC d'Alexandre Chavouet - HD (720p) - VOFR (08.12.20)
A voir et à partager d’urgence !
Que la vérité soit dite. Le doute n'est plus permis.
«MAL TRAITÉS» est le pendant parfait du documentaire «HOLD-UP».
Il se regarde comme un film à suspense, avec des révélations sidérantes de bout en bout.
Après Hold Up qui a fait beaucoup de bruit, qui a été critiqué et traité de "complotiste", voici MAL TRAITÉS - Covid19, le documentaire choc expliquant comment les malades ont été privés de remèdes efficaces, réalisé par Alexandre Chavouet.
Les révélations faites dans ce documentaire ne laissent aucun doute sur le rôle des MERDIAS à la solde des gouvernements et des mafias pharmaceutiques.
Mal traités, comme l'indique son titre, est un documentaire qui relate, point par point, la chronologie des soins ou le défaut de soins portés aux patients depuis le début la crise sanitaire due au coronavirus SARS-COV 2.
Défauts de soins volontaires rendus possibles grâce à la « trahison » de multiples organismes :
agences de santé, Ordre des médecins, professionnels de santé corrompus, l'État lui-même, secondé par une presse entièrement aux ordres de pouvoir profond.
Lors de cette « pandémie », la vie des patients n'a compté pour rien en regard des profits financiers en jeu.
De l'inscription de l'HCQ au registre des substances vénéneuses par A. Buzin jusqu'à la prescription du Rivotril (cf. les PDF, plus bas), les faits témoignent d'une volonté génocidaire à l'encontre du peuple de France.
Documentaire à regarder et à partager en masse, afin que soit mis à nu l'immense scandale d'État qui frappe la France depuis qu'a commencé « L'affaire du Covid. »
Les décrets iniques :
CHLOROQUINE _ JOE_20200115_0012_0013
https://data.over-blog-kiwi.com/4/15/26/84/20201208/ob_d3c47d_chloroquine-joe-20200115-0012-0013.pdf
DÉCRET 2020-360 RIVOTRIL
https://data.over-blog-kiwi.com/4/15/26/84/20201208/ob_a9fc8b_decret-2020-360-rivotril.pdf
Cette vidéo vous est également proposée sur l’espace de liberté de ma chaîne «IGWT»
Sur Odysee :
https://odysee.com/@IGWT:a/M4L-TRA1TÉS:3?r=D1eAoawNg6jDjPtaNtCSTN5krLDZaLRQ
J'espère qu'elle suscitera votre intérêt et/ou vos doutes, qu'elle éveillera votre curiosité et surtout qu'elle vous encouragera à mener vos propres recherches de la vérité. Le but de cette vidéo est, si ce n'est pas déjà fait, de contribuer à votre éveil et/ou, si vous la partagez, d'aider à celui de vos proches.
Merci.
Le doute, s'il est de bonne foi, amène l'examen et l'examen la lumière
(Sosthène de La Rochefoucauld-Doudeauville, Le livre des pensées, 1861)
MERCI DE PARTAGER EN MASSE
*****
Dans ce film, de grands experts témoignent à visage découvert et vous expliquent :
- Pourquoi l’État français a empêché les médecins de prescrire aux malades des médicaments anciens et efficaces comme l’HydroxyChloroquine ;
- Comment le protocole du Pr Raoult à 20 euros a été diabolisé par les autorités et les médias, pour le plus grand profit du Remdésivir de Gilead à 2 000 euros ;
- Comment des molécules naturelles comme la vitamine D pourraient à elles seules diviser par deux le nombre d’infections, d’hospitalisations et de morts de la Covid-19 ;
- Et pourquoi les médecines naturelles comme l’aromathérapie et la phytothérapie ont été totalement ignorées, malgré leur efficacité prometteuse contre la Covid-19.
A voir et à partager d’urgence !
Que la vérité soit dite. Le doute n'est plus permis.
«MAL TRAITÉS» est le pendant parfait du documentaire «HOLD-UP».
Il se regarde comme un film à suspense, avec des révélations sidérantes de bout en bout.
Après Hold Up qui a fait beaucoup de bruit, qui a été critiqué et traité de "complotiste", voici MAL TRAITÉS - Covid19, le documentaire choc expliquant comment les malades ont été privés de remèdes efficaces, réalisé par Alexandre Chavouet.
Les révélations faites dans ce documentaire ne laissent aucun doute sur le rôle des MERDIAS à la solde des gouvernements et des mafias pharmaceutiques.
Mal traités, comme l'indique son titre, est un documentaire qui relate, point par point, la chronologie des soins ou le défaut de soins portés aux patients depuis le début la crise sanitaire due au coronavirus SARS-COV 2.
Défauts de soins volontaires rendus possibles grâce à la « trahison » de multiples organismes :
agences de santé, Ordre des médecins, professionnels de santé corrompus, l'État lui-même, secondé par une presse entièrement aux ordres de pouvoir profond.
Lors de cette « pandémie », la vie des patients n'a compté pour rien en regard des profits financiers en jeu.
De l'inscription de l'HCQ au registre des substances vénéneuses par A. Buzin jusqu'à la prescription du Rivotril (cf. les PDF, plus bas), les faits témoignent d'une volonté génocidaire à l'encontre du peuple de France.
Documentaire à regarder et à partager en masse, afin que soit mis à nu l'immense scandale d'État qui frappe la France depuis qu'a commencé « L'affaire du Covid. »
Les décrets iniques :
CHLOROQUINE _ JOE_20200115_0012_0013
https://data.over-blog-kiwi.com/4/15/26/84/20201208/ob_d3c47d_chloroquine-joe-20200115-0012-0013.pdf
DÉCRET 2020-360 RIVOTRIL
https://data.over-blog-kiwi.com/4/15/26/84/20201208/ob_a9fc8b_decret-2020-360-rivotril.pdf
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Sur Odysee :
https://odysee.com/@IGWT:a/M4L-TRA1TÉS:3?r=D1eAoawNg6jDjPtaNtCSTN5krLDZaLRQ
J'espère qu'elle suscitera votre intérêt et/ou vos doutes, qu'elle éveillera votre curiosité et surtout qu'elle vous encouragera à mener vos propres recherches de la vérité. Le but de cette vidéo est, si ce n'est pas déjà fait, de contribuer à votre éveil et/ou, si vous la partagez, d'aider à celui de vos proches.
Merci.
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*****
Dans ce film, de grands experts témoignent à visage découvert et vous expliquent :
- Pourquoi l’État français a empêché les médecins de prescrire aux malades des médicaments anciens et efficaces comme l’HydroxyChloroquine ;
- Comment le protocole du Pr Raoult à 20 euros a été diabolisé par les autorités et les médias, pour le plus grand profit du Remdésivir de Gilead à 2 000 euros ;
- Comment des molécules naturelles comme la vitamine D pourraient à elles seules diviser par deux le nombre d’infections, d’hospitalisations et de morts de la Covid-19 ;
- Et pourquoi les médecines naturelles comme l’aromathérapie et la phytothérapie ont été totalement ignorées, malgré leur efficacité prometteuse contre la Covid-19.
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