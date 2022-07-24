BREAKING NEWS LA PALMA ARE USA AND THE EU USING WEATHER WARFARE TO DESTROY AMERICA AFRICA GREECE AND ANYONE WHO DOES NOT SUPPORT THE NWO WEF TAKEOVER ITS MAN MADE DEATH CULT WEATHER WARFARE SHAKEDOWN

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
PLEASE COPY AND PASTE INTO BROWSER TO WATCH! AS NAZI BOTS AT WORK!!!!
NAZI POLITICAL DEATH CULTS - THINK HAARP AND OPERATION PAPERCLIP -FREQUENCY- VIBRATION - ENERGY
USA CHEMTRAILES BANNED - https://www.brighteon.com/a34dab61-7a3c-4a9e-b169-9afbf52a3f87
DR ABDUL ALIM - https://www.brighteon.com/c875639e-b56d-4e3f-bb0f-2dc84fe99bde
https://www.brighteon.com/34e4b404-24a0-4e9e-be6f-aad878262aa0
NAZI WEATHER WARFARE CAUGHT ON CAMERA - UFO,S ARE RELAY GERMAN/USA NAZI CLIMATE CHANGE WEATHER CHANGING CLIMATE DISASTER MAKING DEATH MACHINES -https://www.brighteon.com/dfcfa23c-8f5e-4ac2-90a4-bddb163087e3
HOW SAFE AND EFFECTIVE IS THE MRNA JAB - TUCKER CARLSON -https://www.brighteon.com/2390bfeb-171f-48f5-9193-1c086f36f53e
PREPARE! - https://www.brighteon.com/78e7e93f-d4d6-4e83-85fa-8e3e95930ced
EVERY NATION AT RISK - ITS A EVIL NAZI GANGSTER SHAKEDOWN MOVE,
JUST LIKE JAPAN??? YOU DECIDE! THINK GERMAN PAPERCLIPS - ANTARCTICA NAZIS - ISRAEL AND SHWAUB AND ALL ROADS LEAD TO THE VATICAN BANK. AND NAZI STOLEN GOLD, THE CIA TESLA AND HIS EARTHQUAKE MACHINE.
RFB - CERN IS EVIL AND A KILLER - https://www.brighteon.com/26ff998a-8991-4179-be6f-8a1d5c887fe8
TEDROS IS A CRIMINAL! https://www.brighteon.com/ab5b627e-9730-4a20-a566-530414082963
SOMETHING REALLY FISHY IS GOING ON https://www.brighteon.com/f2a1b1fb-ed3f-4660-8401-9d366d3ca50b
LA PALMA FULL UPDATE https://www.brighteon.com/d8296b7a-0af4-4e8c-ac22-059f7cadcd14
HERE WE GO AGAIN - IRAN GETS WEATHER WARFARED - https://www.brighteon.com/d8f0cdc8-d204-492a-ac66-63ae0b3ce375