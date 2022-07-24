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BREAKING NEWS LA PALMA ARE USA AND THE EU USING WEATHER WARFARE TO DESTROY AMERICA AFRICA GREECE AND ANYONE WHO DOES NOT SUPPORT THE NWO WEF TAKEOVER ITS MAN MADE DEATH CULT WEATHER WARFARE SHAKEDOWN
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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469 views • July 24, 2022

PLEASE COPY AND PASTE INTO BROWSER TO WATCH! AS  NAZI BOTS AT WORK!!!!

NAZI POLITICAL DEATH CULTS - THINK HAARP AND OPERATION PAPERCLIP -FREQUENCY- VIBRATION - ENERGY 

USA CHEMTRAILES BANNED - https://www.brighteon.com/a34dab61-7a3c-4a9e-b169-9afbf52a3f87

DR ABDUL ALIM - https://www.brighteon.com/c875639e-b56d-4e3f-bb0f-2dc84fe99bde

https://www.brighteon.com/34e4b404-24a0-4e9e-be6f-aad878262aa0


NAZI WEATHER WARFARE CAUGHT ON CAMERA - UFO,S ARE RELAY GERMAN/USA NAZI CLIMATE CHANGE WEATHER CHANGING  CLIMATE DISASTER MAKING DEATH MACHINES -https://www.brighteon.com/dfcfa23c-8f5e-4ac2-90a4-bddb163087e3

HOW SAFE AND EFFECTIVE IS THE MRNA JAB - TUCKER CARLSON -https://www.brighteon.com/2390bfeb-171f-48f5-9193-1c086f36f53e

PREPARE! - https://www.brighteon.com/78e7e93f-d4d6-4e83-85fa-8e3e95930ced

EVERY NATION AT RISK - ITS A EVIL NAZI GANGSTER SHAKEDOWN MOVE,

JUST LIKE JAPAN??? YOU DECIDE! THINK GERMAN PAPERCLIPS - ANTARCTICA NAZIS - ISRAEL AND SHWAUB AND ALL ROADS LEAD TO THE VATICAN BANK. AND NAZI STOLEN GOLD, THE CIA TESLA AND HIS EARTHQUAKE MACHINE.

RFB - CERN IS EVIL AND A KILLER - https://www.brighteon.com/26ff998a-8991-4179-be6f-8a1d5c887fe8

TEDROS IS A CRIMINAL!  https://www.brighteon.com/ab5b627e-9730-4a20-a566-530414082963

SOMETHING REALLY FISHY IS GOING ON https://www.brighteon.com/f2a1b1fb-ed3f-4660-8401-9d366d3ca50b

LA PALMA FULL UPDATE https://www.brighteon.com/d8296b7a-0af4-4e8c-ac22-059f7cadcd14

HERE WE GO AGAIN - IRAN GETS WEATHER WARFARED - https://www.brighteon.com/d8f0cdc8-d204-492a-ac66-63ae0b3ce375





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