Canadian Fires Police ARE BLOCKING Food & Vital Supplies & Local Firefighters FORBIDDEN timtruth

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Canadian Fires Police ARE BLOCKING Food & Vital Supplies & Local Firefighters FORBIDDEN timtruthTim Truthhttps://www.youtube.com/watch?v=DugH0CDpNIQ
https://rumble.com/v3aenoi-inciting-fire-canadian-police-are-blocking-food-and-vital-supplies-and-loca.html
https://odysee.com/@TimTruth:b/canadian-police-inciting-fire:0
https://www.bitchute.com/video/VNvgx2kUKdcP/
FANNING FLAMES: Canadian Police ARE BLOCKING Food & Vital Supplies & Local Firefighters FORBIDDEN