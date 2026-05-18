π. Θεόδωρος (Ζήσης), "Θεοτοκάριο", νέο βιβλίο ομιλιών του Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση"

"Ὁμιλίες στίς Θεομητορικές Ἑορτές".





Τήν Κυριακή, 10 Μαΐου (τῆς Σαμαρείτιδος) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00), ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης παρουσίασε τό νέο βιβλίο του μέ τίτλο "Θεοτοκάριον".





Διευκρίνησε ὅτι ὁ τίτλος "Θεοτοκάριον" ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά βιβλία πού περιέχουν ὕμνους πρός τήν Θεοτόκο, δηλαδή ἐκκλησιαστική ποίηση· τό νέο βιβλίο του ὅμως χρησιμοποιεῖται γιά μικρή συλλογή ὁμιλιῶν πρός τήν Θεοτόκο, γιά πεζό, δηλαδή, λόγο. Πρόκειται γιά πενήντα ὀκτώ (58) ὁμιλίες-κηρύγματα, μικρό μόνον μέρος ἀπό ὅσες ὁμιλίες πρός τιμήν τῆς Παναγίας ἐξεφώνησε ὁ π. Θεόδωρος στόν μικρό ἱστορικό (μετοχιακό) Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης, στόν ὁποῖο ἱεράτευσε ἐπί εἰκοσιτέσσερα ἔτη (1993-2017).





Ἀνέγνωσε τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου, ὅπου ἐκφράζει τήν χαρά του, γιατί ἀξιώθηκε νά ἰδεῖ ἐκδεδομένο τό τρίτο αὐτό ὁμιλητικό ἔργο του σέ ἕνα τόμο 576 σελίδων. Τό πρῶτο παρόμοιο ἔργο εἶναι ἡ ἔκδοση δώδεκα (12) ὁμιλιῶν γιά τόν Ἅγιο Ἀντώνιο μέ τίτλο: "Ἅγιος Ἀντώνιος. Ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία του". Τό δεύτερο ἔργο σέ τρεῖς τόμους (Α΄, σελ. 477. Β΄, σελ. 688. Γ΄, σελ. 412), ἔχει ὡς τίτλο "Ὁμιλίες στίς Κυριακές καί στίς Ἑορτές τοῦ ἔτους" καί περιέχει 172 ὁμιλίες, πού ἀναφέρονται στίς εὐαγγελικές καί ἀποστολικές περικοπές τῶν Κυριακῶν, στίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές Ἑορτές καί στίς μνῆμες Ἁγίων.





Τό νέο "Θεοτοκάριο Ὁμιλιῶν" πού παρουσίασε ὁ π. Θεόδωρος περιέχει ὁμιλίες σέ ὀκτώ Θεομητορικές Ἑορτές: 1. Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου, 2. Ἁγία Σκέπη, 3. Εἱσόδια τῆς Θεοτόκου, 4. Παναγία "Παραμυθία", 5. Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, 6. Ἀκάθιστο Ὕμνο -Χαιρετισμούς, 7. Ζωοδόχο Πηγή καί 8. Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.





Ἐδιάβασε τούς 58 τίτλους τῶν Ὁμιλιῶν, ὁ καθένας ἀπό τούς ὁποίους περιέχει καί τό κύριο θέμα κάθε μιᾶς ὁμιλίας καί στό τέλος ἐνδεικτικά ἀνέγνωσε μία ἀπό τίς ἕξι (8) ὁμιλίες πού ἐκφωνήθηκαν κατά τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (25 Μαρτίου 2006), γιά τήν μεγάλη θεολογική, ἀλλά καί ἐθνική σημασία τῆς 25ης Μαρτίου,γιά τήν ἱστορική σύζευξη Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ.





Καί τά τρία ὁμιλητικά ἔργα ἐξέδωσε καί διακινεῖ ὁ ἐκδοτικός οἶκος "Τό Παλίμψηστον" (τηλ. 2310 286247), ἀλλά καί ἐπιλεγμένα χριστιανικά καί ἠλεκτρονικά βιβλιοπωλεῖα, ὅπως τό "Κατάνυξη MiniBookShop" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" ([email protected]).





