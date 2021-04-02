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La Krusière s’amuse #2 – Jean-Dominique Michel – Slobodan Despot – Dr Edouard Broussalian
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10 views • April 02, 2021
15 mars 2021 : https://emakrusi.com/videos/la-krusiere-samuse-2-jean-dominique-michel-slobodan-despot-dr-edouard-broussalian-15-03-2021/
La Krusière s’amuse est une émission 100% liberté d’expression avec nos chroniqueurs au franc-parler décoiffant. Dans cet épisode, nous les faisons réagir à plusieurs informations diffusées sur des chaînes télévisées : Passeport vaccinal en Europe, le « retour à la vie normale » en Israël, le QR Code pour aller au restaurant… Découvrez leurs réactions à chaud et leur approche passionnante et éclairée sur la crise actuelle qui sera sans doute le scandale du siècle !
Les chroniqueurs de l’épisode #2
– Jean-Dominique Michel : Anthropologue de la santé https://jdmichel.blog.tdg.ch https://www.facebook.com/jeandominiquemichel
– Slobodan Despot : Ecrivain, journaliste, éditeur, chroniqueur radio https://antipresse.net https://www.youtube.com/channel/UCk0bWHQsPy8soETgvv3AOOg
– Dr Edouard Broussalian : Médecin généraliste homéopathe https://drbroussalian.com https://www.youtube.com/user/planetehomeo
Les conférences très secrètes (pour recevoir les prochaines diffusions, abonnez-vous à la Newsletter sur emakrusi.com) :
Dr Broussalian : https://emakrusi.com/videos/les-conferences-vraiment-tres-secretes-fevrier-2021-dr-edouard-broussalian/
Philippe Bobola : https://emakrusi.com/videos/les-conferences-vraiment-tres-secretes-fevrier-2021-philippe-bobola/
La Krusière s’amuse est une émission 100% liberté d’expression avec nos chroniqueurs au franc-parler décoiffant. Dans cet épisode, nous les faisons réagir à plusieurs informations diffusées sur des chaînes télévisées : Passeport vaccinal en Europe, le « retour à la vie normale » en Israël, le QR Code pour aller au restaurant… Découvrez leurs réactions à chaud et leur approche passionnante et éclairée sur la crise actuelle qui sera sans doute le scandale du siècle !
Les chroniqueurs de l’épisode #2
– Jean-Dominique Michel : Anthropologue de la santé https://jdmichel.blog.tdg.ch https://www.facebook.com/jeandominiquemichel
– Slobodan Despot : Ecrivain, journaliste, éditeur, chroniqueur radio https://antipresse.net https://www.youtube.com/channel/UCk0bWHQsPy8soETgvv3AOOg
– Dr Edouard Broussalian : Médecin généraliste homéopathe https://drbroussalian.com https://www.youtube.com/user/planetehomeo
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Dr Broussalian : https://emakrusi.com/videos/les-conferences-vraiment-tres-secretes-fevrier-2021-dr-edouard-broussalian/
Philippe Bobola : https://emakrusi.com/videos/les-conferences-vraiment-tres-secretes-fevrier-2021-philippe-bobola/
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