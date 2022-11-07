5G - ITS NOW CONFIRMED EVERYBODY WORLDWIDE IS SUFFERING FROM MM RADIATION STRESS / RADIATION POISONING

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
5G IS A WEAPON AND SHOULD BE RIPPED DOWN WHERE EVER THEY ARE!
THEY ARE THE BIGGEST THREAT TO MANKIND WE HAVE EVER KNOWN!
DEPLETING THE BLOOD OF OXYGEN AND KILL YOUR CELLS AND IMMUNE SYSTEM!
KNOW WHAT THEY MEAN! THEY CALL THEM CELL TOWERS BECAUSE THEY DESTROY "YOUR" CELLS ALL DELIVERED TO YOU VIA THE RF-ID JAB
SARS COV 1&2 = SPECIFIC ABSORPTION RADIATION SICKNESS
MERS = MILITARY ELECTRO RADIOACTIVE SICKNESS
SMART = SECRET MILITARY ARMAMENTS RESIDENTIAL TECHNOLOGY
COVID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION AI
ABOLA = ACTUATED BIOFIELD ON LYMPHATIC ARTERIES
GET TESTED TODAY! D-DIMER TESTS AND BLOOD OXYGEN LEVELS YOU WILL BE VERY SURPRISED!