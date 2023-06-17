El timo del IVA en España

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Cuando yo nací no existía el impuesto del IVA en España. De hecho no existió hasta que tomamos la peor decisión de la historia de España: perder la soberanía como país al ingresar en la Unión Europea. También he vivido todos los cambios del iva: al principio el 8, luego el 16 y ahora el 21%.
Y has nacido ayer y te estás diciendo que claro ahora pagamos más impuestos pero tenemos más ventajas te diré que cuando nací en 1970 ni había iva ni España tenía deuda. Y también teníamos carreteras gratis, educación gratis y sanidad gratis (que en lo que se supone que gastan nuestros impuestos).
Y ahora en 2023 que España ha batido el récord de presión fiscal, que no ha dejado de aumentar cada año resulta que tenemos una deuda que no podremos pagar nunca, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos... Una deuda que aumenta tanto cada segundo que ni te daría tiempo a tirar tanto dinero por la ventana para equiparar al aumento de la deuda.
Cualquiera con dos dedos de frente llegaría a la misma conclusión: NOS ROBAN A MANOS LLENAS
Extracto de una entrevista a Luis de CryptoSpain, la persona más odiada y perseguida por los mafiosos de Hacienda. Por qué? pues muy fácil, porque él no permite que le roben su dinero https://youtu.be/Xf9wcI1S7OA