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САМОЕ ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО ! “ГИДРА СДЕЛАЕТ ИЗ ВАС НОВЫЙ ГИБРИДНЫЙ ВИД 3.0”
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11949 views • November 19, 2021
САМОЕ ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО !
“ГИДРА СДЕЛАЕТ ИЗ ВАС НОВЫЙ ГИБРИДНЫЙ ВИД 3.0”
или
“КАК ОБМАНЧИВ ВНЕШНИЙ ВИД ВАКЦИНИРОВАННЫХ”.
«В вакцине находятся ЛЮЦИФЕРАЗА,вирусы,САРС,МЕРС,ВИЧ,СПИД,СПАЙКОВЫЙ БЕЛОК это сочетание самых смертельных видов биологического оружия с усилением их функций когда либо созданные,ими ТРАНСФЕКТИРУЕТСЯ человек,описано взаимодействие этих опаснейших вирусов,паразитов,золотых программируемых наноботов(наночастицы),ОКСИДА ГРАФЕНА,они используют ЭЛЕКТРОПОРАЦИЮ,КРИСПР-КАС9(ген.ножницы) и модифицированые-ГИДРЫ !,МОДИФИЦИРОВАНЫЕ ГИДРА И ПАРАЗИТЫ СОЕДИНЯЮТСЯ И ВСТРАИВАЮТСЯ В ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА создаются новые ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ СУЩЕСТВА при помощи сочетания этих элементов и ГИДРЫ человек становится НОВЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМОДИФИЦИРОВАНЫМ ОРГАНИЗМОМ !!!»
“ГИДРА СДЕЛАЕТ ИЗ ВАС НОВЫЙ ГИБРИДНЫЙ ВИД 3.0”
или
“КАК ОБМАНЧИВ ВНЕШНИЙ ВИД ВАКЦИНИРОВАННЫХ”.
«В вакцине находятся ЛЮЦИФЕРАЗА,вирусы,САРС,МЕРС,ВИЧ,СПИД,СПАЙКОВЫЙ БЕЛОК это сочетание самых смертельных видов биологического оружия с усилением их функций когда либо созданные,ими ТРАНСФЕКТИРУЕТСЯ человек,описано взаимодействие этих опаснейших вирусов,паразитов,золотых программируемых наноботов(наночастицы),ОКСИДА ГРАФЕНА,они используют ЭЛЕКТРОПОРАЦИЮ,КРИСПР-КАС9(ген.ножницы) и модифицированые-ГИДРЫ !,МОДИФИЦИРОВАНЫЕ ГИДРА И ПАРАЗИТЫ СОЕДИНЯЮТСЯ И ВСТРАИВАЮТСЯ В ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА создаются новые ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ СУЩЕСТВА при помощи сочетания этих элементов и ГИДРЫ человек становится НОВЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМОДИФИЦИРОВАНЫМ ОРГАНИЗМОМ !!!»
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