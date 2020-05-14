Plandemic - 1ªParte - Subtitulada en español

Plandemic: El documental que Google y Youtube no quieren que veas. Antes de lanzar el documental Plandemic completo —proyectado para el verano de 2020—, los productores y del director Mikki Willis decidieron publicar adelantos, como el que enlazamos a continuación.



Los algoritmos de censura de Youtube, Vimeo, Facebook y otras plataformas, están borrando activamente el documental. Y los medios de propaganda de la corporatocracia angloamericana ya han activado una campaña de desprestigio al ver la rápida aceptación que ha tenido entre el público más despierto.



El director Mikki Willis, la Dra. Judy Mikovits y los médicos que arriesgan su trabajo y su reputación ahora mismo para decir la verdad, han pedido a la gente que lo descarguen y lo difundan para luchar contra la censura de internet y el fascismo tecnocrático, pues somos nosotros, las personas, quienes debemos tener la oportunidad de discutir esta información vital en el ámbito público.



La Dra. Judy Mikovits ha publicado 51 artículos científicos en revistas revisadas por pares y fue Académica Postdoctoral en Virología Molecular en el Laboratorio de Diversidad Genómica, del Instituto Nacional del Cáncer. En esta primera entrega, esta científica de renombre, revela algunos de los oscuros secretos del jesuita Dr. Anthony Fauci, el polémico director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH, quien para los medios de propaganda de la corporatocracia internacional se ha convertido en la voz de la “razón” y la “integridad” durante la crisis del coronavirus al defender el modelo predictivo de Bill Gates, el Imperial College de Londres y la OMS, que recientemente ha sido rechazado por el propio Cirujano General de los Estados Unidos, Gral. Jerome Michael Adams.