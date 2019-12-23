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47RCB Vi ställer frågor på offentliga indoktrinerings föreläsningar
Radio Cui Bono
Radio Cui Bono
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4 views • December 23, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel
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1) Vi läser upp ett klargörande om att de uppfattningar vi uttrycker i Radio Cui Bono inte nödvändigtvis delas med resterande medlemmar i föreningen.
2) Patrik kommenterar vad som skrivits om Radio Cui Bono i våra kommentarsfält samt på Flashback.
3) Patrik berättar om en mailtråd han är med om där några astronomer deltar.
4) Patrik berättar om det senaste Simon Shack kommit fram till om Halleys komet.
5) Martins fråga till Katja Lindblom på föreläsningen ”Månen och dess mysterier” (190918)
6) Martins och Patriks frågor till David Llewelyn på föreläsningen ”An inconvenient truth”(191122)
7) Martins fråga till MSB:s psyopsförbunds föreläsare under föreläsningen ” Att möta informationspåverkan”(191003)
8) Martins fråga till Jessica Norrbom under föreläsningen ”Frisk utan fusk” (191015)
9) Martins fråga till Ingemar Rentzhog under föreläsningen ”Klimatkväll i Göteborg” (191024)
10) Martins frågor till klimatpsykologen Katja Nylén under föreläsningen ”Så hanterar du din klimatångest” (191203)
Keywords
free speechkontrollerad oppositionarchitechts and engineers for 911 truthstatlig propaganda
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