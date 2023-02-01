Dirk Müllers neue Sicht auf die Welt | Helmut Reinhardt im Gespräch mit Mr. Dax

In diesem Interview spricht Dirk Müller einmal nicht über die Börse und Finanzmärkte, sondern gibt einen sehr persönlichen Einblick in seine veränderten Denkweisen und seine Entwicklung. Er beschreibt, wie er die letzten drei Jahre erlebt hat und wie sich seine Persönlichkeit, sein Menschsein und seine Sicht auf die Welt, insbesondere auf die politischen Geschehnisse verändert haben. #DirkMüller #MrDax #Persönlichkeitsentwicklung #Medien

