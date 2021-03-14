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Мой сон: Картина “The Bloodiest Blood”. Образы карнавалов 2018 – 2020 гг.: ВОЙНА, ВАВИЛОНСКАЯ БЛУДНИЦА, ПОСЛЕДНЯЯ ЖАТВА
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120 views • March 14, 2021
В этом видео делюсь своим сном от 15 июля 2018 г., в котором мне показали картину под названием “Кровавая кровь” (The Bloodiest Blood”) и прокомментировали, что эта кровь уже воплощалась на земле несколько раз. Мне показалось важным поделиться им в связи с тем, что позже я в Ютубе увидела видеозапись карнавала в итальянском городе Viareggio 2018 г. (https://www.youtube.com/watch?v=ZDClfjNpZ-Q&;t=140s, https://www.youtube.com/watch?v=Wtc-xJQxr1E, https://www.youtube.com/watch?v=JQa0veJK49Q, https://www.youtube.com/watch?v=W9B3riW6EJs), где показаны яркие образы правителей-тиранов, такие как Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, а также рядом с ними американский дядя Сэм, который снял голову и сменил её на череп скелета с носом клоуна. Для меня это было жирным намёком на Дональда Трампа, которого давно готовили на роль финального антихриста.
На карнавале 2019 г. в итальянском городе Viareggio статуя ДональдаТрампа – образ зверя, олицетворение нового миропорядка и последнего царства перед – шествовала под песню со словами:
I am the King, ... I am the legion (= Я легион), I am the bringer of light
... I am your sin (= Я твой грех)...
I am the Emperor of the Sun,
I am the first and the last (= Я первый и последний)
I am the New World Order to come ...
My Kingdom's rising, your world is dying...
I am the leader of Heaven and Earth...
I am the leader of Heaven and Hell
I am the savior, I am the bringer of death (= Я спаситель, я тот, кто приносит смерть)
I am divine, I am the Fire, I am your God!
https://genius.com/Triarii-emperor-of-the-sun-lyrics
Подробно о том, что эта статуя – символ последего царства перед Вторым пришестввием Иисуса Христа, смотрите здесь: https://www.brighteon.com/af5224a7-cdd6-4862-8ba3-021ecb382cd0
и о том, что в 2019 г. зверю из Откровения 13:5 уже даны уста и власть действовать 42 месяца (то есть начались 3 с половиной года этой власти антихриста) смотрите здесь:
https://www.brighteon.com/8d559a39-1e05-46b8-83f8-79b725daf1a9
Слава Богу за то, что у этого последнего царства зверя будет отнята власть истреблять до конца!
26 Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.
27 Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему».
Даниил 7:26-27
https://studybible.ru/syn/27/7/
Почему я уделяю внимание этим карнавалам? Потому что подобные карнавалы, церемонии открытия Олимпийских игр, фильмы, музыка – это своего рода обряды, на которых врaг объявляет о своих планах и получает подсознательное согласие масс людей. Мудрые видят эти знаки и несут это Господу в молитве, чтобы Господь разрушил дела тьмы.
“Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.”
Евангелие от Матфея 18:18
https://studybible.ru/syn/40/18/#18
“Разрешено на небе” означает – что будет позволено духам совершать на земле.
Ключ этой власти в имени Иисуса Христа:
“И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю.”
Евангелие от Иоанна 14:13-14 https://studybible.ru/syn/43/14/#14
Так что призываю всех братьев и сестёр молиться, чтобы Господь вёл эту брань и поборал врагов наших. Это, прежде всего, ЕГО битва. Как во время первого Исхода Божьего народа (в книге Бытия) Бог посрамил не только уповающих на идолов людей, но и что очень важно – падших ангелов (они названы богами с маленькой буквы), так и сейчас Господь посрамит как людей, уповающих на свои силы или богатство или силы зла, так и сами силы зла посрамит – то есть падших ангелов, “духов злобы поднебесных”:
“Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и Ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова народов.”
Софония 2:11
https://studybible.ru/syn/36/2/#11
1 Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов; среди богов произнёс суд...
6 Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы;
7 но вы умрёте, как человеки, и падёте, как всякий из князей.
Псалом 81 – Псалтирь – Библия: https://studybible.ru/syn/19/81/#1
“И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу;
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.”
Откровение Иоанна 14:6-7
https://studybible.ru/syn/66/14/
Cсылка на упомянутый в видео документ про Дональда Трампа и смену декораций:
https://vk.com/doc12619863_586933176
Ссылка на документ про красного коня апокалипсиса:
https://vk.com/doc12619863_591235772
На карнавале 2019 г. в итальянском городе Viareggio статуя ДональдаТрампа – образ зверя, олицетворение нового миропорядка и последнего царства перед – шествовала под песню со словами:
I am the King, ... I am the legion (= Я легион), I am the bringer of light
... I am your sin (= Я твой грех)...
I am the Emperor of the Sun,
I am the first and the last (= Я первый и последний)
I am the New World Order to come ...
My Kingdom's rising, your world is dying...
I am the leader of Heaven and Earth...
I am the leader of Heaven and Hell
I am the savior, I am the bringer of death (= Я спаситель, я тот, кто приносит смерть)
I am divine, I am the Fire, I am your God!
https://genius.com/Triarii-emperor-of-the-sun-lyrics
Подробно о том, что эта статуя – символ последего царства перед Вторым пришестввием Иисуса Христа, смотрите здесь: https://www.brighteon.com/af5224a7-cdd6-4862-8ba3-021ecb382cd0
и о том, что в 2019 г. зверю из Откровения 13:5 уже даны уста и власть действовать 42 месяца (то есть начались 3 с половиной года этой власти антихриста) смотрите здесь:
https://www.brighteon.com/8d559a39-1e05-46b8-83f8-79b725daf1a9
Слава Богу за то, что у этого последнего царства зверя будет отнята власть истреблять до конца!
26 Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.
27 Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему».
Даниил 7:26-27
https://studybible.ru/syn/27/7/
Почему я уделяю внимание этим карнавалам? Потому что подобные карнавалы, церемонии открытия Олимпийских игр, фильмы, музыка – это своего рода обряды, на которых врaг объявляет о своих планах и получает подсознательное согласие масс людей. Мудрые видят эти знаки и несут это Господу в молитве, чтобы Господь разрушил дела тьмы.
“Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.”
Евангелие от Матфея 18:18
https://studybible.ru/syn/40/18/#18
“Разрешено на небе” означает – что будет позволено духам совершать на земле.
Ключ этой власти в имени Иисуса Христа:
“И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю.”
Евангелие от Иоанна 14:13-14 https://studybible.ru/syn/43/14/#14
Так что призываю всех братьев и сестёр молиться, чтобы Господь вёл эту брань и поборал врагов наших. Это, прежде всего, ЕГО битва. Как во время первого Исхода Божьего народа (в книге Бытия) Бог посрамил не только уповающих на идолов людей, но и что очень важно – падших ангелов (они названы богами с маленькой буквы), так и сейчас Господь посрамит как людей, уповающих на свои силы или богатство или силы зла, так и сами силы зла посрамит – то есть падших ангелов, “духов злобы поднебесных”:
“Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и Ему будут поклоняться, каждый со своего места, все острова народов.”
Софония 2:11
https://studybible.ru/syn/36/2/#11
1 Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов; среди богов произнёс суд...
6 Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы;
7 но вы умрёте, как человеки, и падёте, как всякий из князей.
Псалом 81 – Псалтирь – Библия: https://studybible.ru/syn/19/81/#1
“И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу;
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.”
Откровение Иоанна 14:6-7
https://studybible.ru/syn/66/14/
Cсылка на упомянутый в видео документ про Дональда Трампа и смену декораций:
https://vk.com/doc12619863_586933176
Ссылка на документ про красного коня апокалипсиса:
https://vk.com/doc12619863_591235772
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