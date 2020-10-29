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28η Οκτωβρίου 2020! Όλα τα στοιχεία της έρευνας σε 20 λεπτά - Grigoris Petrakos
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868 views • October 29, 2020
Το βίντεο είναι απαγορευμένο για το YouTube. Και ξέρετε γιατι; Γιατί παρουσιάζει αλήθειες
Λιγότεροι θάνατοι φέτος σε σχέση με πέρυσι
https://www.cnn.gr/.../ligoteroi-thanatoi-fetos-se-sxesi...
Θάνατοι στις ΗΠΑ
2019 : 2.722. 311
2020 (ως τώρα) : 2.280.881
Δηλαδη φέτος μέσο όρο 228.000 το μηνα
Αν προσθέσουμε δύο ακόμη μήνες υποθετικά θα έχουμε 2.737.057
Δηλαδή ίδια θνησιμότητα με πέρυσι και λιγότερη από το 2018.
https://countrymeters.info/en/United_States_of_America_(USA)
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm
Σουηδία μικρότερος δείκτης θνησιμότητας φέτος από πέρυσι
https://www.macrotrends.net/countries/SWE/sweden/death-rate
Εξαφανίστηκαν τα εμφράγματα
https://www.in.gr/.../o-koronaios-eksafanizei-ta.../
Περισσότεροι θάνατοι από γρίπη τα περασμένα έτη
Περισσότεροι άνθρωποι σε ΜΕΘ από γρίπη τα πεταμένα ετη
https://eody.gov.gr/.../etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf
Τα lockdown δεν έχουν αποτέλεσμα
https://www.aei.org/articles/lockdowns-dont-work/
https://www.wsj.com/.../the-failed-experiment-of-covid...
https://mises.org/.../do-lockdowns-work-mounting-evidence...
Η επιδημία (θάνατοι) έχει τελειώσει από τον Ιούνιο. Γράφημα θανάτων από Covid
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&;time=earliest..2020-10-12&country=GBR~USA~ESP~ITA~BRA~IND~KOR®ion=World&deathsMetric=true&interval=daily&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc
Οι θάνατοι στη Σουηδια έχουν εκμηδενιστει
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει την επιτυχια της Σουηδίας
http://www.docmed.gr/o-poy-anagnorizei-tin-epitychia-tis.../
Διαφορές στην θνησιμότητα των χωρών λόγω προηγούμενης επιδημιολογικής σεζόν.
https://m.youtube.com/watch?feature=share&;v=8UvFhIFzaac
Στο 8:19
Σχεδόν οι μισοί θανατοι συνέβησαν στα γηροκομεία
https://freopp.org/the-covid-19-nursing-home-crisis-by...
Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό.
https://www.cnn.com/.../who-coronavirus-world.../index.html
Μπαμπινιώτης : άλλο φορέας και άλλο κρούσμα
https://www.proionta-tis-fisis.com/allo-krousma-kaki.../
Οι άνθρωποι που δεν εμφανίζουν συμπτώματα δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ ακόμα κι αν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ιό.
https://www.nytimes.com/.../health/covid-19-testing-cdc.html
125.000 πέθαναν πέρυσι στην Ελλάδα. Δηλαδή περίπου 328 άνθρωποι τη μέρα.
https://www.liberal.gr/.../i-ellada-mikrainei-41.../326535
Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι ασυμπτωματικοι σπανια μεταδίδουν τη νοσο
https://youtu.be/NQTBlbx1Xjs
Τα παιδιά δεν μολύνουν τους άλλους με κορονοϊό.
https://www.iefimerida.gr/.../koronoios-9hronos-den...
https://insuranceworld.gr/.../covid-19-i-proti-meleti-se.../
Karl Friston (σημαντικότερος νευροεπιστημονας της σύγχρονης εποχής) : το 80% του πληθυσμού δεν είναι καν ευαίσθητοι στον κορονοϊό
https://unherd.com/.../karl-friston-up-to-80-not-even.../
Είχαμε ανοσία στον covid πριν εμφανιστεί λόγω t cells ανοσιας
https://www.bbc.com/.../20200716-the-people-with-hidden...
Η Αγγλία αφαίρεσε το 10% των θανάτων από Covid σαν υπερκαταγραφη...
https://www.euronews.com/.../coronavirus-uk-reduces-death...
Οι δισεκατομμυριουχοι των ΗΠΑ κέρδισαν μισό τρις δολάρια εν μέσω πανδημιας
https://www.capital.gr/.../oi-disekatommuriouxoi-ton-ipa...
Λιγότεροι θάνατοι φέτος σε σχέση με πέρυσι
https://www.cnn.gr/.../ligoteroi-thanatoi-fetos-se-sxesi...
Θάνατοι στις ΗΠΑ
2019 : 2.722. 311
2020 (ως τώρα) : 2.280.881
Δηλαδη φέτος μέσο όρο 228.000 το μηνα
Αν προσθέσουμε δύο ακόμη μήνες υποθετικά θα έχουμε 2.737.057
Δηλαδή ίδια θνησιμότητα με πέρυσι και λιγότερη από το 2018.
https://countrymeters.info/en/United_States_of_America_(USA)
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm
Σουηδία μικρότερος δείκτης θνησιμότητας φέτος από πέρυσι
https://www.macrotrends.net/countries/SWE/sweden/death-rate
Εξαφανίστηκαν τα εμφράγματα
https://www.in.gr/.../o-koronaios-eksafanizei-ta.../
Περισσότεροι θάνατοι από γρίπη τα περασμένα έτη
Περισσότεροι άνθρωποι σε ΜΕΘ από γρίπη τα πεταμένα ετη
https://eody.gov.gr/.../etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf
Τα lockdown δεν έχουν αποτέλεσμα
https://www.aei.org/articles/lockdowns-dont-work/
https://www.wsj.com/.../the-failed-experiment-of-covid...
https://mises.org/.../do-lockdowns-work-mounting-evidence...
Η επιδημία (θάνατοι) έχει τελειώσει από τον Ιούνιο. Γράφημα θανάτων από Covid
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&;time=earliest..2020-10-12&country=GBR~USA~ESP~ITA~BRA~IND~KOR®ion=World&deathsMetric=true&interval=daily&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc
Οι θάνατοι στη Σουηδια έχουν εκμηδενιστει
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει την επιτυχια της Σουηδίας
http://www.docmed.gr/o-poy-anagnorizei-tin-epitychia-tis.../
Διαφορές στην θνησιμότητα των χωρών λόγω προηγούμενης επιδημιολογικής σεζόν.
https://m.youtube.com/watch?feature=share&;v=8UvFhIFzaac
Στο 8:19
Σχεδόν οι μισοί θανατοι συνέβησαν στα γηροκομεία
https://freopp.org/the-covid-19-nursing-home-crisis-by...
Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό.
https://www.cnn.com/.../who-coronavirus-world.../index.html
Μπαμπινιώτης : άλλο φορέας και άλλο κρούσμα
https://www.proionta-tis-fisis.com/allo-krousma-kaki.../
Οι άνθρωποι που δεν εμφανίζουν συμπτώματα δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ ακόμα κι αν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ιό.
https://www.nytimes.com/.../health/covid-19-testing-cdc.html
125.000 πέθαναν πέρυσι στην Ελλάδα. Δηλαδή περίπου 328 άνθρωποι τη μέρα.
https://www.liberal.gr/.../i-ellada-mikrainei-41.../326535
Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι ασυμπτωματικοι σπανια μεταδίδουν τη νοσο
https://youtu.be/NQTBlbx1Xjs
Τα παιδιά δεν μολύνουν τους άλλους με κορονοϊό.
https://www.iefimerida.gr/.../koronoios-9hronos-den...
https://insuranceworld.gr/.../covid-19-i-proti-meleti-se.../
Karl Friston (σημαντικότερος νευροεπιστημονας της σύγχρονης εποχής) : το 80% του πληθυσμού δεν είναι καν ευαίσθητοι στον κορονοϊό
https://unherd.com/.../karl-friston-up-to-80-not-even.../
Είχαμε ανοσία στον covid πριν εμφανιστεί λόγω t cells ανοσιας
https://www.bbc.com/.../20200716-the-people-with-hidden...
Η Αγγλία αφαίρεσε το 10% των θανάτων από Covid σαν υπερκαταγραφη...
https://www.euronews.com/.../coronavirus-uk-reduces-death...
Οι δισεκατομμυριουχοι των ΗΠΑ κέρδισαν μισό τρις δολάρια εν μέσω πανδημιας
https://www.capital.gr/.../oi-disekatommuriouxoi-ton-ipa...
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