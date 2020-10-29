28η Οκτωβρίου 2020! Όλα τα στοιχεία της έρευνας σε 20 λεπτά - Grigoris Petrakos

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868 views • October 29, 2020



Λιγότεροι θάνατοι φέτος σε σχέση με πέρυσι

https://www.cnn.gr/.../ligoteroi-thanatoi-fetos-se-sxesi...

Θάνατοι στις ΗΠΑ

2019 : 2.722. 311

2020 (ως τώρα) : 2.280.881

Δηλαδη φέτος μέσο όρο 228.000 το μηνα

Αν προσθέσουμε δύο ακόμη μήνες υποθετικά θα έχουμε 2.737.057

Δηλαδή ίδια θνησιμότητα με πέρυσι και λιγότερη από το 2018.

(USA)

https://www.cdc.gov/nchs/fastats/deaths.htm

Σουηδία μικρότερος δείκτης θνησιμότητας φέτος από πέρυσι

https://www.macrotrends.net/countries/SWE/sweden/death-rate

Εξαφανίστηκαν τα εμφράγματα

https://www.in.gr/.../o-koronaios-eksafanizei-ta.../

Περισσότεροι θάνατοι από γρίπη τα περασμένα έτη

Περισσότεροι άνθρωποι σε ΜΕΘ από γρίπη τα πεταμένα ετη

https://eody.gov.gr/.../etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf

Τα lockdown δεν έχουν αποτέλεσμα

https://www.aei.org/articles/lockdowns-dont-work/

https://www.wsj.com/.../the-failed-experiment-of-covid...

https://mises.org/.../do-lockdowns-work-mounting-evidence...

Η επιδημία (θάνατοι) έχει τελειώσει από τον Ιούνιο. Γράφημα θανάτων από Covid

;time=earliest..2020-10-12&country=GBR~USA~ESP~ITA~BRA~IND~KOR®ion=World&deathsMetric=true&interval=daily&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Οι θάνατοι στη Σουηδια έχουν εκμηδενιστει

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/

Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει την επιτυχια της Σουηδίας

http://www.docmed.gr/o-poy-anagnorizei-tin-epitychia-tis.../

Διαφορές στην θνησιμότητα των χωρών λόγω προηγούμενης επιδημιολογικής σεζόν.

;v=8UvFhIFzaac

Στο 8:19

Σχεδόν οι μισοί θανατοι συνέβησαν στα γηροκομεία

https://freopp.org/the-covid-19-nursing-home-crisis-by...

Το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό.

https://www.cnn.com/.../who-coronavirus-world.../index.html

Μπαμπινιώτης : άλλο φορέας και άλλο κρούσμα

https://www.proionta-tis-fisis.com/allo-krousma-kaki.../

Οι άνθρωποι που δεν εμφανίζουν συμπτώματα δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ ακόμα κι αν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ιό.

https://www.nytimes.com/.../health/covid-19-testing-cdc.html

125.000 πέθαναν πέρυσι στην Ελλάδα. Δηλαδή περίπου 328 άνθρωποι τη μέρα.

https://www.liberal.gr/.../i-ellada-mikrainei-41.../326535

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι ασυμπτωματικοι σπανια μεταδίδουν τη νοσο

https://youtu.be/NQTBlbx1Xjs

Τα παιδιά δεν μολύνουν τους άλλους με κορονοϊό.

https://www.iefimerida.gr/.../koronoios-9hronos-den...

https://insuranceworld.gr/.../covid-19-i-proti-meleti-se.../

Karl Friston (σημαντικότερος νευροεπιστημονας της σύγχρονης εποχής) : το 80% του πληθυσμού δεν είναι καν ευαίσθητοι στον κορονοϊό

https://unherd.com/.../karl-friston-up-to-80-not-even.../

Είχαμε ανοσία στον covid πριν εμφανιστεί λόγω t cells ανοσιας

https://www.bbc.com/.../20200716-the-people-with-hidden...

Η Αγγλία αφαίρεσε το 10% των θανάτων από Covid σαν υπερκαταγραφη...

https://www.euronews.com/.../coronavirus-uk-reduces-death...

Οι δισεκατομμυριουχοι των ΗΠΑ κέρδισαν μισό τρις δολάρια εν μέσω πανδημιας

https://www.capital.gr/.../oi-disekatommuriouxoi-ton-ipa... Το βίντεο είναι απαγορευμένο για το YouTube. Και ξέρετε γιατι; Γιατί παρουσιάζει αλήθειεςΛιγότεροι θάνατοι φέτος σε σχέση με πέρυσιΘάνατοι στις ΗΠΑ2019 : 2.722. 3112020 (ως τώρα) : 2.280.881Δηλαδη φέτος μέσο όρο 228.000 το μηναΑν προσθέσουμε δύο ακόμη μήνες υποθετικά θα έχουμε 2.737.057Δηλαδή ίδια θνησιμότητα με πέρυσι και λιγότερη από το 2018. https://countrymeters.info/en/United_States_of_America_ (USA)Σουηδία μικρότερος δείκτης θνησιμότητας φέτος από πέρυσιΕξαφανίστηκαν τα εμφράγματαΠερισσότεροι θάνατοι από γρίπη τα περασμένα έτηΠερισσότεροι άνθρωποι σε ΜΕΘ από γρίπη τα πεταμένα ετηΤα lockdown δεν έχουν αποτέλεσμαΗ επιδημία (θάνατοι) έχει τελειώσει από τον Ιούνιο. Γράφημα θανάτων από Covid https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true& ;time=earliest..2020-10-12&country=GBR~USA~ESP~ITA~BRA~IND~KOR®ion=World&deathsMetric=true&interval=daily&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=ascΟι θάνατοι στη Σουηδια έχουν εκμηδενιστειΟ ΠΟΥ αναγνωρίζει την επιτυχια της ΣουηδίαςΔιαφορές στην θνησιμότητα των χωρών λόγω προηγούμενης επιδημιολογικής σεζόν. https://m.youtube.com/watch?feature=share& ;v=8UvFhIFzaacΣτο 8:19Σχεδόν οι μισοί θανατοι συνέβησαν στα γηροκομείαΤο 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί από τον ιό.Μπαμπινιώτης : άλλο φορέας και άλλο κρούσμαΟι άνθρωποι που δεν εμφανίζουν συμπτώματα δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ ακόμα κι αν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ιό.125.000 πέθαναν πέρυσι στην Ελλάδα. Δηλαδή περίπου 328 άνθρωποι τη μέρα.Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι οι ασυμπτωματικοι σπανια μεταδίδουν τη νοσοΤα παιδιά δεν μολύνουν τους άλλους με κορονοϊό.Karl Friston (σημαντικότερος νευροεπιστημονας της σύγχρονης εποχής) : το 80% του πληθυσμού δεν είναι καν ευαίσθητοι στον κορονοϊόΕίχαμε ανοσία στον covid πριν εμφανιστεί λόγω t cells ανοσιαςΗ Αγγλία αφαίρεσε το 10% των θανάτων από Covid σαν υπερκαταγραφη...Οι δισεκατομμυριουχοι των ΗΠΑ κέρδισαν μισό τρις δολάρια εν μέσω πανδημιας Keywords censoredpolitically incorrectcovid19

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