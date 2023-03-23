Spotkanie Prezydentów Rosji i Chin (Moskwa 21.03.2023)

Oficjalny sojusz Rosji z Chinami, w sytuacji zagrożenia ze strony koalicji USA nie wróży nikomu niczego dobrego. Jeśli przyjdzie co do czego to posypie się pierze z nas wszystkich. Warto dokładnie wsłuchać się w treść tego bardzo interesującego programu, bo rodzą się tutaj niesamowicie dziwne i ciekawe zarazem wątki. Otóż Rosja z Chinami (bez USA, sic!) pragną rozwoju świata kierowanego poprzez agendę UN (ONZ) ale tylko niewtajemniczonym nic konkretnego to nie mówi. Niewtajemniczeni nie zdają sobie bowiem sprawy z tego, że agenda United Nations to tak naprawdę agenda NWO (Nowego Porządku Świata). Wygląda na to, że "chłopcy" ustawiają swoje własne reguły "wielkiego resetu". Tak czy inaczej mamy teraz czarno na białym otwarty konflikt wschód-zachód.





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