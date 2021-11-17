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Clown Planet News (17 November, 2021): Athletes Dying, CNN-Sesame St, Climate Change Sickness
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93 views • November 18, 2021
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https://www.breitbart.com/politics/2021/11/09/gavin-newsom-leveling-farms-to-rethink-land-usage-in-the-name-of-climate-change/
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https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/03/global-lockdown-every-two-years-needed-to-meet-paris-co2-goals-study
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https://www.politicshome.com/news/article/boris-johnson-cobra-meeting-liverpool-womens-hospital-terror-incident-explosion
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/armed-police-patrol-christmas-markets-25448126
https://childrenshealthdefense.org/defender/climate-change-babies-pregnant-women-human-health/
https://www.euronews.com/next/2021/11/10/seoul-to-become-the-first-city-to-enter-the-metaverse-what-will-it-look-like
https://news.yahoo.com/vials-labeled-small-pox-found-in-lab-near-philadelphia-003127682.html?guccounter=1&;guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvLw&guce_referrer_sig=AQAAAN18MHbSG9KyDPKWecQdakrj62YC2ZxWP-rP9-6BKn2doFwZL11aKA9NTud_Sr9ccVjYiP_fmQUg9YSzFk9c76jcGTuILNfS10OLCVpskGNsATB3ikLR5FQdjRotpv_zdZ5XRWMWWq5VkRYqZSi5uXdWspHQrq65Z1dsxuiAq3HI
https://twitter.com/solari_the/status/1459930624819703837
https://twitter.com/Kukicat7/status/1460647292063698957
https://twitter.com/GBNEWS/status/1455827805858586624
https://twitter.com/disclosetv/status/1460969658471915520
https://twitter.com/Kukicat7/status/1459563355803377667
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/personal-carbon-allowance-trading-climate-crisis-b1956705.html
https://news.sky.com/story/canadian-doctor-diagnoses-woman-in-british-columbia-with-climate-change-after-breathing-problems-during-summer-of-heatwaves-and-wildfires-12465131
https://www.youtube.com/watch?v=KeMz9xFAgM4
https://twitter.com/cwt_news/status/1460228054874304520
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1456235872597254145
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-04/nitrogen-shortage-to-force-u-s-farmers-to-scale-back-fertilizer
https://www.breitbart.com/politics/2021/11/09/gavin-newsom-leveling-farms-to-rethink-land-usage-in-the-name-of-climate-change/
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/10/youth-activists-petition-un-to-declare-systemwide-climate-emergency?utm_term=Autofeed&;CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1636528594
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/scientists-growing-covid-vaccine-filled-spinach-lettuce-edible-plants-replace-covid-injections/
https://twitter.com/Quicktake/status/1447670987147915271
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1461042351502241794
https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/03/global-lockdown-every-two-years-needed-to-meet-paris-co2-goals-study
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/15/no-10-plans-booster-jab-requirement-for-people-to-obtain-covid-pass
https://text.npr.org/1055194418
https://www.youtube.com/watch?v=eCO7Tkk6Ru8
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1460339939862790145
https://www.zerohedge.com/energy/how-they-intend-get-us-you-will-own-nothing-and-be-happy
https://www.newsweek.com/why-im-not-vaccinated-opinion-1648024
https://twitter.com/TPostMillennial/status/1460326007983026183
https://news.yahoo.com/dr-scott-atlas-unloads-fauci-200956081.html
https://www.cnbc.com/2021/11/15/dr-fauci-says-covid-cases-are-starting-to-climb-in-some-areas-of-the-us.html
https://www.cbsnews.com/news/cbs-news-confirms-sharyl-attkissons-computer-hacked/
https://sharylattkisson.com/2020/05/attkisson-v-doj-and-fbi-for-the-government-computer-intrusions-the-definitive-summary-2/
https://brownstone.org/articles/the-pfizer-biontech-vaccine-monopoly-the-backstory/
https://www.fli.org.au/australias-bishops-crisis-of-loyalty/
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1460744030157946883
https://odysee.com/@januszkowalskii1979:e/(Dr.-Sam-Bailey)-The-Truth-about-The-CONvid-1984-Fraud---War-on-Humanity-Pt-1:a
https://drsambailey.com/2021/11/11/the-covid-19-fraud-war-on-humanity/
https://www.youtube.com/watch?v=GDmjwayzy7o
https://news.sky.com/story/covid-19-in-our-hands-whether-on-not-coronavirus-restrictions-will-return-over-winter-says-tory-party-co-chair-12469095
https://time.com/6117527/connecticut-covid-19/?utm_source=twitter&;utm_medium=social&utm_campaign=editorial&utm_term=u.s._&linkId=140103893
https://townhall.com/tipsheet/spencerbrown/2021/08/13/democrat-rep-introduces-bill-banning-unvaccinated-air-travel-n2594094?178
https://dailyexpose.uk/2021/11/10/deadliest-batches-of-covid-vaccine-sent-to-red-states-in-usa/
https://rumble.com/vpb3dv-aaron-rodgers-vaccine-drama.html
https://twitter.com/Breaking911/status/1460068552426278912
https://rumble.com/vpb45c-cnn-and-sesame-street-target-children.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Unt03UBhbU
https://www.express.co.uk/life-style/health/1520050/moderna-vaccine-booster-side-effects-capillary-leak-syndrome
https://stevekirsch.substack.com/p/new-vaers-analysis-reveals-hundreds
https://twitter.com/Kukicat7/status/1460503161811214337
https://twitter.com/TheEliKlein/status/1460664096546766857
https://twitter.com/talkRADIO/status/1460558388006428675
https://twitter.com/Kukicat7/status/1459997174260019200
https://twitter.com/FreedmFightr666/status/1454708364131270660
https://twitter.com/LFConaction/status/1459946637271478272
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