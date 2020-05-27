“Θαυμαστό Ντιβέγιεβο” - Φεστιβάλ Ταινιών "Ραντονέζ" 2016(Μια υπέροχη ταινία που αξίζει να δείτε, αν και η αφήγηση είναι στη Ρωσική γλώσσα)Προσκυνητές έρχονται εδώ από τις πιο μακρινές γωνιές του πλανήτη για να προσευχηθούν στις εκκλησίες, για να επισκεφθούν τις ιερές τοποθεσίες, για να λάβουν την ευλογία των Αγίων του Ντιβέγιεβο, για να κάνουν μια προσευχή στην Μητέρα του Θεού. Εδώ βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, ενός από τους πιο σεβαστούς Ρώσους Αγίους. Το Μοναστήρι του Ντιβέγιεβο, είναι η τέταρτη κληρονομιά της Παναγίας στη Γη μετά την Ιβηρία, το Άγιον Όρος και την Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου. H ιστορία και η εντυπωσιακή ομορφιά του Ντιβέγιεβο προσελκύουν τους επισκέπτες, αλλά -κυρίως- σ΄ αυτό το μέρος αισθάνεσαι την χάρη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι, πριν από πολύ καιρό, το ονόμασαν «Θαυμαστό Ντιβέγιεβο».“Дивное Дивеево”Συγγραφέας, Σκηνoθέτης: Андрей ХоленкоΜεταφόρτωση από: Свет Православия (Oρθόδοξος Κόσμος)Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στο κανάλι: Свет Православия(ВСЕ ПРАВА ИМЕЮТ КАНАЛ: Свет Православия)