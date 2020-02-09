Experten: Därför bör vi ta coronavirusets spridning på allvar

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29 views • February 09, 2020





Michael Zazzio är utbildad sjuksköterska och har forskat inom infektionsmedicin. Han har noga följt utvecklingen kring coronavirusets uppkomst och spridning.



Vi har ställt frågor om coronavirusets spridning, symtom och andra farhågor.



Källa: Stöd Nya Dagbladets granskande journalistik - swisha till 072-722 0172Michael Zazzio är utbildad sjuksköterska och har forskat inom infektionsmedicin. Han har noga följt utvecklingen kring coronavirusets uppkomst och spridning.Vi har ställt frågor om coronavirusets spridning, symtom och andra farhågor.Källa: https://nyadagbladet.se/halsa/experten-darfor-bor-vi-ta-coronavirusets-spridning-pa-allvar/ Keywords healthsverigenya dagbladetcoronaviruset

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