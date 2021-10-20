Kvällens galenskap 211020

1. När Demoskop ställer frågan hur viktigt man anser det vara att andra försörjer sig själva genom arbete svarar 78 procent att det är mycket viktigt. Samtidigt är skillnaden mellan höger och vänster stor. Medan det konservativa blocket plus Liberalerna anser det vara viktigt, tycker desto färre så bland de rödgröna där endast lite mer än var fjärde miljöpartist och vänsterpartist håller med.2. Nu satsar regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, nya miljoner på att avskaffa “islamofobi”. Medan man i riksdagen för samtal kring dessa ickefrågor avhumaniseras nästa svensk. En tonåring förnedringsrånas. Nästa flicka våldtas. En gammal människa med rollator knuffas omkull för att någon vill åt hennes tunna halskedja. Det finns ingen islamofobi men däremot svenskofobi.3. Läkemedelsverket är en myndighet som ska garantera säkra läkemedel för svenska folkets räkning. Man finansieras delvis av läkemedelsindustrin varför risken för korruption är stor, något Riksrevisionen påpekade i sin rapport 20164. Den kommande säsongsinfluensan riskerar att bli mycket hård, enligt Folkhälso -myndigheten. Nu när Sverige slopat nästan alla restriktioner, inklusive rekommendationen om hemarbete, befarar man dock att säsongsinfluensan kan slå till med full kraft. Efter ett och ett halvt år med coronarestriktioner både i Sverige och i övriga världen, är befolkningens immunitet mot influensan låg.5. Tre IS-kvinnor tillsammans med åtta barn har lämnat al-Roj-lägret i Syrien och tros nu vara på väg tillbaka till Sverige, uppger Expressen. Enligt SVT kommer de att anlända till Arlanda under torsdagen. Ytterligare 3 röster på sossarna nästa val.6. Miljöpartiet vill nu utreda om sexköp kan likställas med våldtäkt i lagen, rapporterar SVT Nyheter. Språkröret Märta Stenevi hänvisar till den nyligen antagna feministiska samförståndslagen, som innebär att män ska dömas för våldtäkt om kvinnan ångrar sig efter att ha haft sex utan "uttryckligt samtycke".7. Frihetsmarsch den 30 oktober i Stockholm. “Den medicinska apartheid som Regeringen försöker att införa kommer omöjligt kunna ske när vi alla står enade. De skyndar på med sprutan ännu lägre ner i åldrarna och det gäller nu för precis varenda enskild individ att sätta stopp för detta vansinne.”8. Konsumenterna får räkna med höga elpriser över vintern, säger energiminister Anders Ygeman (S). Men tillgången på el ska vara säkrad, hoppas han. Ygeman känner sig tvingad att gå ut och vara positiv om att svenska folket kommer att ha tillgång till el i vinter efter att regeringen avvecklat kärnkraften alltför snabbt.