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Demo Copenhagen 16.01.2021 Hvem kontrollere og styrer Danmark?
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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42 views • January 19, 2021
Martin Tidsvilde Magt, Afmagt og Kongemagt? + 'Magtens paragraffer'
Hvem er den øverst ansvarlige som styrer og regerer Danmark? Helt uden at blive stillet til ansvar? Svar: Danmarks Riges Grundlov (Grundloven)

§ 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.

§ 13. Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169

Martin Tidsvilde fortæller hvad der foregår lige nu og hvem der har ansvaret (magten) [21.12.2020]
https://www.bitchute.com/video/ackBpjYyKgej/

Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/

Foreløbigt lovforslag om epidemiloven 2021
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64373
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3fb27712-0916-41e7-8be6-bdebe101994e/Forel%C3%B8bigt%20udkast%20-%20h%C3%B8ring.pdf

https://da.wikipedia.org/wiki/J.J._Dampe

Forretningsorden for Folketinget / Folketinget
https://www.ft.dk/da/leksikon/Forretningsorden
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/forretningsorden/forretningsorden-for-folketinget
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9444

Mette Frederiksen 11 marts tale lukke Danmark ned.
https://www.stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-mette-frederiksens-indledning-paa-pressemoede-i-statsministeriet-om-corona-virus-den-11-marts-2020/

Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]
https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/

Mette Frederiksen: Selvfølgelig var det en politisk beslutning ...
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12160287/mette-frederiksen-selvfoelgelig-var-det-en-politisk-beslutning-at-lukke-ned/

LBK nr 1444 af 01/10/2020 Sundheds- og Ældreministeriet Epidemiloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1444

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v.
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202012L00102

Lovforslag som vedtaget
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2020
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/202013L00102

https://duckduckgo.com/?q=Debatten+hvem+anbefalede+at+lukke+danmakr+ned&;t=h_&ia=web
https://www.facebook.com/Debatten/videos/280464863083649

https://www.dr.dk/nyheder/indland/se-og-laes-hele-dronningens-nytaarstale-her

Magt, afmagt og kongemagt med Martin Tidsvilde i Radiofrihed
1,973 views • Jun 6, 2020
https://youtu.be/kRpGF_g-z7c

Martin Tidsvilde om grundloven og de kongelige - 4 timer - 2. upload
https://www.youtube.com/watch?v=dSiCSNJvc7w (Blokeret af YT)

Re-Upload:
Martin Tidsvilde om grundloven og de kongelige i Radio24syv og Radio Frihed - 2. upload
https://youtu.be/vJipjPY3OOo

http://pacsteam.org/viewtopic.php?f=12&;t=194&p=281&hilit=Martin+Tidsvilde#p281

Oplysning Til Det Danske Folk
https://www.oplysning.org/video---historie.html

https://www.facebook.com/heidi.wismann/videos/10218015708199797
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&;search_query=Martin+Tidsvilde
https://duckduckgo.com/?q=Martin+Tidsvilde+&;t=h_&ia=web
https://www.qwant.com/?q=Martin%20Tidsvilde&;t=web
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freedomdemonstrationdenmarkcopenhagen
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