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Qdra naujienos: Corona virusas ir Trampo atsakas 2020 20 26 Kazimieras Juraitis ir Qdra LTAnon
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1616 views • February 26, 2020
Qdra naujienos 2020 20 26 Kazimieras Juraitis ir Qdra LTAnon
01:02 man sunku daryti namų darbus iš laidos apie Magiją;
02:15 Komentatoriai Anoną Varliną Išvadino "rusofobu";
05:51 Dėl Brexito atsivėrė didžiulė skylė Europos Sąjungos biudžete;
06:33 Le Pen Prancūzijoje ragina nesilaikyti Europos Žmogaus Teisių teismo (EŽTT) nurodymų;
07:43 Vokietijoje prognozuojamas triuškinamas Angelos Merkel pralaimėjimas ateinančiuose rinkimuose;
08:42 Corona virusas Lietuvoje ir Kinijoje;
13:42 Ekspertai pasakoja, kaip atsirado Corona virusas ir Kinijos Komunistų partijos vaidmenį šio viruso atsiradimo istorijoje;
14:54 Kinijos milijardierius Guo Wengui teigimu, aukų skaičiai suklastoti, Kinijoje Corona viruso aukoms likviduoti veikia mobilūs krematoriumai;
23:25 Vaizdai iš Kinijos miestų, kaip atrodo naktis karantine;
24:23 kaip tvarkomasi su įtariamaisiais susirgus Corona virusu Kinijoje;
27:23 JAV paskelbė, kad vykdomi klinikiniai bandymai su Corona viruso vaistais – antivirusu Remdesivir;
28:13 Corona viruso burbulą pučia masinės informacijos priemonės;
30:33 KUBA: mūsų revoliucija nėra komunistinė, mūsų revoliucija yra humanistinė;
31:55 Donaldo Trampo vizitas Indijoje – ruošia atsvarą Kinijai;
35:53 Tarptautinė Sveikatos Organizacija atsisakė Corona virusą paskelbti pandemija;
36:25 Trampo vizito Indijoje padarinių prognozės;
42:53 Į Pasaulį grįžta aukso standartas, aukso kaina kyla į padebesius;
44:09 Nėščia popiežiaus sekretorė rasta negyva savo apartamentuose, kitos paslaptingos aukos;
45:40 Tai, kas dabar vyksta Žemėje, labai primena aprašymus Biblijoje: varlės, skėriai ir kitos "linksmybės";
49:00 kalinti moteris pareiškė, jog buvo išprievartauta kalinčio transgenderio;
49:53 Plokščios žemės teorijos skleidėjas užsimušė su savo raketa;
50:36 vaizdelis iš Rusijos: Usurijos miestelio meras Vitalijus Nalivkinas savo mieste sustabdo Corona virusą!
52:33 Et Ego Vivers – naujas jutubo kanalas, kurį būtina užsiprenumeruoti.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8031709/EU-spending-row-Britain-leaves-62bn-hole-budget.html?ito=social-twitter_mailonline
https://sputniknews.com/europe/202002211078368571-france-must-disobey-eus-human-rights-court-le-pen-says-after-soros-ties-to-judges-exposed/
https://www.zerohedge.com/geopolitical/will-covid-19-lead-gold-standard
https://www.theepochtimes.com/us-starts-clinical-trial-of-remdesivir-possible-coronavirus-treatment_3250232.html
https://www.express.co.uk/news/world/1245544/Angela-Merkel-CDU-Germany-poll-Hamburg-election-news-latest
https://twitter.com/i/status/1231852282607816704
https://www.lifesitenews.com/news/everything-you-need-to-know-about-the-coronavirus-from-a-china-expert
https://twitter.com/TLiberalator/status/1232128547671568384
https://twitter.com/poetWOAgun/status/1229319227879739392
https://twitter.com/MaryamHenein/status/1231703934026145792
https://twitter.com/CarlHerberger/status/1231628241334566913
https://twitter.com/russian_market/status/1231835692159963136
https://twitter.com/EpochTimesChina/status/1232433887881510912
https://www.reuters.com/article/us-china-health-who-idUSKCN20K1NN
https://www.breitbart.com/immigration/2020/02/23/pope-francis-populists-anti-immigration-policies-disseminate-fear-and-hatred-resemble-nazi-rhetoric/
https://twitter.com/love4thegameAK/status/1232363471225778176
https://twitter.com/DeplorableLj/status/1231820496007725056
https://twitter.com/VincentCrypt46/status/1231951816595689473
https://twitter.com/Inevitable_ET/status/1231574652436303872
https://twitter.com/EyesOnQ/status/1230933678710235136
https://www.youtube.com/watch?v=Bb5NGcPGgV0
https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/all-sides-are-tired-of-fighting-taliban-peace-deal-may-be-signed-this-week-mike-pompeo-says
01:02 man sunku daryti namų darbus iš laidos apie Magiją;
02:15 Komentatoriai Anoną Varliną Išvadino "rusofobu";
05:51 Dėl Brexito atsivėrė didžiulė skylė Europos Sąjungos biudžete;
06:33 Le Pen Prancūzijoje ragina nesilaikyti Europos Žmogaus Teisių teismo (EŽTT) nurodymų;
07:43 Vokietijoje prognozuojamas triuškinamas Angelos Merkel pralaimėjimas ateinančiuose rinkimuose;
08:42 Corona virusas Lietuvoje ir Kinijoje;
13:42 Ekspertai pasakoja, kaip atsirado Corona virusas ir Kinijos Komunistų partijos vaidmenį šio viruso atsiradimo istorijoje;
14:54 Kinijos milijardierius Guo Wengui teigimu, aukų skaičiai suklastoti, Kinijoje Corona viruso aukoms likviduoti veikia mobilūs krematoriumai;
23:25 Vaizdai iš Kinijos miestų, kaip atrodo naktis karantine;
24:23 kaip tvarkomasi su įtariamaisiais susirgus Corona virusu Kinijoje;
27:23 JAV paskelbė, kad vykdomi klinikiniai bandymai su Corona viruso vaistais – antivirusu Remdesivir;
28:13 Corona viruso burbulą pučia masinės informacijos priemonės;
30:33 KUBA: mūsų revoliucija nėra komunistinė, mūsų revoliucija yra humanistinė;
31:55 Donaldo Trampo vizitas Indijoje – ruošia atsvarą Kinijai;
35:53 Tarptautinė Sveikatos Organizacija atsisakė Corona virusą paskelbti pandemija;
36:25 Trampo vizito Indijoje padarinių prognozės;
42:53 Į Pasaulį grįžta aukso standartas, aukso kaina kyla į padebesius;
44:09 Nėščia popiežiaus sekretorė rasta negyva savo apartamentuose, kitos paslaptingos aukos;
45:40 Tai, kas dabar vyksta Žemėje, labai primena aprašymus Biblijoje: varlės, skėriai ir kitos "linksmybės";
49:00 kalinti moteris pareiškė, jog buvo išprievartauta kalinčio transgenderio;
49:53 Plokščios žemės teorijos skleidėjas užsimušė su savo raketa;
50:36 vaizdelis iš Rusijos: Usurijos miestelio meras Vitalijus Nalivkinas savo mieste sustabdo Corona virusą!
52:33 Et Ego Vivers – naujas jutubo kanalas, kurį būtina užsiprenumeruoti.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8031709/EU-spending-row-Britain-leaves-62bn-hole-budget.html?ito=social-twitter_mailonline
https://sputniknews.com/europe/202002211078368571-france-must-disobey-eus-human-rights-court-le-pen-says-after-soros-ties-to-judges-exposed/
https://www.zerohedge.com/geopolitical/will-covid-19-lead-gold-standard
https://www.theepochtimes.com/us-starts-clinical-trial-of-remdesivir-possible-coronavirus-treatment_3250232.html
https://www.express.co.uk/news/world/1245544/Angela-Merkel-CDU-Germany-poll-Hamburg-election-news-latest
https://twitter.com/i/status/1231852282607816704
https://www.lifesitenews.com/news/everything-you-need-to-know-about-the-coronavirus-from-a-china-expert
https://twitter.com/TLiberalator/status/1232128547671568384
https://twitter.com/poetWOAgun/status/1229319227879739392
https://twitter.com/MaryamHenein/status/1231703934026145792
https://twitter.com/CarlHerberger/status/1231628241334566913
https://twitter.com/russian_market/status/1231835692159963136
https://twitter.com/EpochTimesChina/status/1232433887881510912
https://www.reuters.com/article/us-china-health-who-idUSKCN20K1NN
https://www.breitbart.com/immigration/2020/02/23/pope-francis-populists-anti-immigration-policies-disseminate-fear-and-hatred-resemble-nazi-rhetoric/
https://twitter.com/love4thegameAK/status/1232363471225778176
https://twitter.com/DeplorableLj/status/1231820496007725056
https://twitter.com/VincentCrypt46/status/1231951816595689473
https://twitter.com/Inevitable_ET/status/1231574652436303872
https://twitter.com/EyesOnQ/status/1230933678710235136
https://www.youtube.com/watch?v=Bb5NGcPGgV0
https://www.washingtonexaminer.com/policy/defense-national-security/all-sides-are-tired-of-fighting-taliban-peace-deal-may-be-signed-this-week-mike-pompeo-says
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