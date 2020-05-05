О самом важном - часть 3

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Мои ресурсы:в Телеграмме https://t.me/s/luchneba
Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
Разбираем стихи из Библии о том, что такое начертание зверя, какой термин использовался в оригинальном тексте Нового Завета, почему принявшие начертание зверяо не смогут войти в Царство Небесное, как оно может прийти в наши дни. В конце предлагаю помолиться молитвой покаяния.