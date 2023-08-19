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Edgar Maddison Welch Crisis Actor in PizzaGate Comet Pizza Shooting Hoax EXPOSED gun grab
GANG STALKING AUSTRALIA
GANG STALKING AUSTRALIA
523 followers
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58 views • August 19, 2023

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you don't believe in government run stalking program watch this stalker admitting is getting paid by the government link to the full video a must watch https://www.bitchute.com/video/s7WdCccshH0P/
Seeing through your walls Police stalking A targeted individual Eventually killing him A must watch https://www.bitchute.com/video/ZBQPIM8ivrSe/
Proof stalkers Car mufflers Are modified to Noise campaign Just by pressing a button When driving past the target's house A large percentage of the population are working for the state wakeup https://odysee.com/@gangstalking-australia:8/Avs-20249-1:c
A must watch police making it obvious letting the target know he's on a government watch list https://www.bitchute.com/video/FWNthb4kAX0V/
The fake target - Real gang stalking - ShIll gatekeeper YouTube protected Gets exposed https://www.bitchute.com/video/TudR8teM5d1B/
An Interview With Dave Mcgowan About The Boston Bombing Hoax - Part 1 https://www.bitchute.com/video/3HCg8kPTp3fQ/
AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK MONKEYPOX THE UKRAINE WAR AND IS REAL YOUR AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/1koZQ6OPYKt0/
MUST WATCH COVID VACCINE TESTING WORKER SAID TO ME DON'T TAKE THE VACCINE IT'S A DEPOPULATION AGENDA https://www.bitchute.com/video/gq7scOxNaVvO/
BOSTON HOAXATHON - AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL YOU'RE AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/SQNV3aaPm6oD/
CRISIS ACTORS DIRECTOR'S CUT ADDITION WAKEUP THERE IS NO COVID 19 IT'S A WORLDWIDE STAGED EVENT https://www.bitchute.com/video/Y5H2E9pKJF1q/
COMMUNISM IF THE PEOPLE ARE IN NEED OF A LEADER ONE WILL BE PROVIDED FOR THEM GATEKEEPERS https://www.bitchute.com/video/EYCuUYIuV1Lc/
AUSTRALIAN 911 PORT ARTHUR FALSE FLAG https://www.bitchute.com/video/cn8jbS87I8Wp/
A MUST WATCH BOSTON BOMBINGS WAS A FALSE FLAG https://www.bitchute.com/video/gCmOPVwBSIvV/
FALSE FLAG BBC, CNN NEWS CAUGHT STAGING FAKE NEWS CHEMICAL ATTACKS IN SYRIA 2013 https://www.bitchute.com/video/2KC5D00UuOwE/
SANDY HOOK BOSTON BOMBINGS PRELUDE TO CORONA VIRUS COVID-19 PSYOP FALSE FLAGS https://www.bitchute.com/video/dDmOPvZ4e0vF/
SANDY HOOK FALSE FLAG HOW QUICKLY THE ZIONIST TARGETING PROGRAM CAN INFILTRATE YOUR NEIGHBORHOOD https://www.bitchute.com/video/AxDdYg37zcAp/
BOSTON BOMBINGS AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL YOURE AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/gMQidVcdi0Ie/
SHARE THIS VIDEO BOSTON BOMBING HOAX - EXPLAINED IN 12 MINUTES https://www.bitchute.com/video/7eZRR1Esn7EG/
BOSTON BOMBINGS AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL

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