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CDL83 - Les peuples sous l'emprise des prédateurs de la finance - Jean-Jacques Crevecoeur
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10 views • April 14, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 12 avril 2021
INSCRIVEZ-VOUS sur FullLife Channel en cliquant sur https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Dans cette conversation du lundi, je vous livre deux chroniques que j'ai assurées dans le cadre de l'émission hebdomadaire de Théovox Actualités (cliquez ici pour vous abonner à leur chaîne). La première datant du 8 avril traite de l'emprise des Big Three sur la finance mondiale (BlackRock, Group Vanguard et State Street). La deuxième datant du 1er avril traite du Great Reset et de la Quatrième Révolution Industrielle promue par Klaus Schwab.
L'intention de cette conversation est d'attirer votre attention sur le fait que nous n'avons jamais été dans une crise sanitaire, mais bien dans une grande manœuvre économico-financière camouflée par un débat qui a toujours tourné autour des faux enjeux, pour distraire l'attention du public loin du véritable champ de bataille…
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
3 documentaires célèbres de Paul Grignon sur la dette et la création monétaire :
L'argent dette : https://odysee.com/@PilluleRouge:1/L'argent-dette---2006:7
L'argent dette - promesses chimériques : 2010 : https://odysee.com/@PilluleRouge:1/L'argent-dette---2---Promesses-chim%C3%A9riques---2010:5
L'argent dette Evolution au-delà de l'argent - 2013 : https://odysee.com/@PilluleRouge:1/L'argent-dette---3---Evolution-au-del%C3%A0-de-l'argent---2013:d
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Dans cette conversation du lundi, je vous livre deux chroniques que j'ai assurées dans le cadre de l'émission hebdomadaire de Théovox Actualités (cliquez ici pour vous abonner à leur chaîne). La première datant du 8 avril traite de l'emprise des Big Three sur la finance mondiale (BlackRock, Group Vanguard et State Street). La deuxième datant du 1er avril traite du Great Reset et de la Quatrième Révolution Industrielle promue par Klaus Schwab.
L'intention de cette conversation est d'attirer votre attention sur le fait que nous n'avons jamais été dans une crise sanitaire, mais bien dans une grande manœuvre économico-financière camouflée par un débat qui a toujours tourné autour des faux enjeux, pour distraire l'attention du public loin du véritable champ de bataille…
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L'argent dette - promesses chimériques : 2010 : https://odysee.com/@PilluleRouge:1/L'argent-dette---2---Promesses-chim%C3%A9riques---2010:5
L'argent dette Evolution au-delà de l'argent - 2013 : https://odysee.com/@PilluleRouge:1/L'argent-dette---3---Evolution-au-del%C3%A0-de-l'argent---2013:d
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