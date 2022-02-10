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Los SECRETOS de las VACUNAS Experimentales Covid19 de ARNm sintético.
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10 views • February 10, 2022
Los SECRETOS de las VACUNAS Experimentales Covid19 de ARNm sintético.
Este video de 16 minutos es muy didáctico. Ideal para enviar a familiares que se plantean próximas dosis del pinchazo experimental de ARNm sintético, y que aún no han accedido a información sin censura.
El vídeo tiene algo de tiempo pero sigue siendo muy útil.
Ha sido adaptado al español por voluntarios del proyecto elinvestigador.org y con la colaboración del canal Antítesis.
Este video de 16 minutos es muy didáctico. Ideal para enviar a familiares que se plantean próximas dosis del pinchazo experimental de ARNm sintético, y que aún no han accedido a información sin censura.
El vídeo tiene algo de tiempo pero sigue siendo muy útil.
Ha sido adaptado al español por voluntarios del proyecto elinvestigador.org y con la colaboración del canal Antítesis.
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