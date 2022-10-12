TARTARIA`S, THE LOST WORLD!

Le monde de TARTARIA`S

Project de Max LeTamis on Work and progress. Copyright 2022/2030

Il raconte un territoire préhistorique réellement existé, dévasté par une remise à zéro périodique, qui continue encore, pour éliminer toute trace de TATARIA, une civilisation mondiale basée sur le libre échange gratuit de choses et d’ÉNERGIES. Le récit raconte l’histoire d’un groupe de survivants, qui nous permettront de voir LES PHASES DE RESET, quand le MUD FLOODS a commencé. Le récit en images dévoilera avec les yeux du groupe de survivants.

TATARIA, où des civilisations fantastiques se rassemblent pour se défendre et s’attaquer entre elles. Entre les nains et les géants, les tromperies et les mystères résolus et résolus entre les hommes et les bêtes humaines. Une folle fantasmagorique qui passionne et étonne le lecteur en participant à la même institution ouverte aux chercheurs et aux écrivains, de la contre-histoire, pour toute collaboration le groupe de travail et ouvert à toutes les nouvelles et soutien à la recherche qui utilise une histoire pour arriver à un manuel encyclopédique illustré.

Les fonds récoltés serviront à faire travailler des artistes et des écrivains, des scénaristes, des chômeurs/dissidents/non encadrés, dont on ne donnera pas les noms pour la loi sur la vie privée, mais avec des noms d`art.

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