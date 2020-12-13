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THE FALL OF THE CABAL. THE SEQUEL. 1 DALIS (LT)
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1418 views • December 13, 2020
„Kas yra Kabala (ar Kabalis)? Šiame 17 dalių seriale Kabala bus visiškai atskleista. Bėgant laikui, kiekvieną savaitę įkelsime po vieną dalį. Tyrimas ir scenarijus yra baigti ... visoms 17 dalių. Liko tik redagavimas. Todėl - viena dalis per savaitę.
Šis tęsinys nėra nei apie Q, nei apie Trumpą. Jame kalbama apie Kabalą. Filmas suteiks informacijos, kuri nupūs Jus nuo kojų. Nusikaltimai, žmogžudystės, pinigų plovimas, karteliai, išdavystės, visa tai - po Jūsų nosimis... Susipažinkite su Kabala.“ – Jannet Ossebaard, autorė.
Originalus vaizdo įrašas anglų kalba: https://www.bitchute.com/video/BRizDPuLs8c4/
Vaizdo įrašas rusų kalba: https://www.bitchute.com/video/eDegaAC7jRTD/
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https://www.valcabal.nl/
Išvertė ir įgarsino – Visatos Kelionė
Šis tęsinys nėra nei apie Q, nei apie Trumpą. Jame kalbama apie Kabalą. Filmas suteiks informacijos, kuri nupūs Jus nuo kojų. Nusikaltimai, žmogžudystės, pinigų plovimas, karteliai, išdavystės, visa tai - po Jūsų nosimis... Susipažinkite su Kabala.“ – Jannet Ossebaard, autorė.
Originalus vaizdo įrašas anglų kalba: https://www.bitchute.com/video/BRizDPuLs8c4/
Vaizdo įrašas rusų kalba: https://www.bitchute.com/video/eDegaAC7jRTD/
Prisijunkite prie Telegram grupės, kad gautumėte autorės naujienas:
https://t.me/joinchat/JOILTFPFqsc_YCDIOiWzMg
Jei norite paremti autorės darbą, galite aukoti per jos svetainę:
https://www.valcabal.nl/
Išvertė ir įgarsino – Visatos Kelionė
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