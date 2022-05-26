Ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικίτα Μιχάλκοφ συζητά για την άνοδο του Ναζισμού στην Ουκρανία

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20 views • May 26, 2022





Ο Νικίτα Μιχάλκοφ προσφέρει μια συζήτηση για το πώς να κατανοήσουμε τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος στα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία. Πώς να διακρίνουμε τις ψεύτικες και παραπλανητικές πληροφορίες από το τι πραγματικά συμβαίνει, δεδομένων των αντιφατικών πηγών; Ποια είναι τα πλήγματα και οι προκλήσεις για κάθε πολιτισμό; Και ποια από αυτά τα χτυπήματα οδήγησαν στην καταστροφή της; Για ποιον κλαίνε οι φιλελεύθεροι; Ποιος είναι ο λόγος που η ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία σέρνεται; Και γιατί οι Ρώσοι αποκαλούνται οι Εβραίοι του 21ου αιώνα;



Ο παγκοσμίου φήμης κινηματογραφιστής και ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ Nikita Mikhalkov λέει και εξηγεί ακριβώς αυτό, με αποδεδειγμένα γεγονότα και αρχειακό υλικό για να δείξει την αλήθεια, σε ένα έκτακτο ωριαίο επεισόδιο της συγγραφικής εκπομπής του BesogonTV.



Τιμημένος με το Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1994 ο «Ψεύτης ήλιος» του Νικίτα Μιχάλκοφ έχει αποκτήσει διαστάσεις θρύλου. Συνδυάζοντας δεξιοτεχνικά τον έρωτα και την πολιτική ο Μιχάλκοφ υπέγραψε μια αλησμόνητη ιστορία προδοσίας μέσα από την οποία δεν θέλησε τόσο να καταθέσει μια κριτική άποψη για τη σταλινική περίοδο όσο να παρουσιάσει τις τραγικές διαστάσεις της: ο «Ψεύτης ήλιος» υποστηρίζει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε την ιστορία της πατρίδας μας, ακόμη κι όταν δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας μέσα από το παρελθόν.



«Καλύτερα να βρεθείς κρεμασμένος γιατί έμεινες πιστός, παρά γιατί πρόδωσες. Δεν είναι πόλεμος Ρωσίας Ουκρανίας», είναι το καταληκτικό επιμύθιο από εκπομπή του πιο μεγάλου εν ζωή σκηνοθέτη της Ρωσίας Νικίτα Μιχάλκοφ για τα γεγονότα στην Ουκρανία. Είναι η οικουμενική, η τελευταία απόπειρα επίθεσης του δυτικού πολιτισμού στον ρωσικό κόσμο στην ορθόδοξη ηθική στις παραδοσιακές αξίες!



Θέλει να δείξει όπως κι ο ίδιος ομολογεί ότι η Ρωσία δεν είχε άλλη επιλογή είτε θα έπρεπε να εξαφανιστεί, είτε όφειλε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Η εκπομπή είναι ένα χρονικό του πολέμου που άρχισε με την ανατροπή Γιαννούκοβιτς.



ΠΗΓΗ: БесогонTV «Снег сойдёт, и мы увидим, кто где на… гадил»

BesogonTV "Όταν λιώσει το χιόνι, θα δούμε ποιος έχει... χέσει πού"

https://www.youtube.com/watch?v=Dln46Of9e-M-

https://rumble.com/vxe96l-56092413.html



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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:



1. Στο RUMBLE:

2. Στο BITCHUTE:

3. Στο ODYSEE:

4. Στο BRIGHTEON: Για να κατανοήσουμε πλήρως τη γένεση της σημερινής κατάστασης στην Ουκρανία, πώς προέκυψε η άνοδος του νεοναζισμού και πώς η ακροδεξιά ρωσοφοβική ιδεολογία και οι ομάδες απέκτησαν εξουσία πάνω σε ένα αδελφικό έθνος, πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή.Ο Νικίτα Μιχάλκοφ προσφέρει μια συζήτηση για το πώς να κατανοήσουμε τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος στα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία. Πώς να διακρίνουμε τις ψεύτικες και παραπλανητικές πληροφορίες από το τι πραγματικά συμβαίνει, δεδομένων των αντιφατικών πηγών; Ποια είναι τα πλήγματα και οι προκλήσεις για κάθε πολιτισμό; Και ποια από αυτά τα χτυπήματα οδήγησαν στην καταστροφή της; Για ποιον κλαίνε οι φιλελεύθεροι; Ποιος είναι ο λόγος που η ειδική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία σέρνεται; Και γιατί οι Ρώσοι αποκαλούνται οι Εβραίοι του 21ου αιώνα;Ο παγκοσμίου φήμης κινηματογραφιστής και ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ Nikita Mikhalkov λέει και εξηγεί ακριβώς αυτό, με αποδεδειγμένα γεγονότα και αρχειακό υλικό για να δείξει την αλήθεια, σε ένα έκτακτο ωριαίο επεισόδιο της συγγραφικής εκπομπής του BesogonTV.Τιμημένος με το Οσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1994 ο «Ψεύτης ήλιος» του Νικίτα Μιχάλκοφ έχει αποκτήσει διαστάσεις θρύλου. Συνδυάζοντας δεξιοτεχνικά τον έρωτα και την πολιτική ο Μιχάλκοφ υπέγραψε μια αλησμόνητη ιστορία προδοσίας μέσα από την οποία δεν θέλησε τόσο να καταθέσει μια κριτική άποψη για τη σταλινική περίοδο όσο να παρουσιάσει τις τραγικές διαστάσεις της: ο «Ψεύτης ήλιος» υποστηρίζει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε την ιστορία της πατρίδας μας, ακόμη κι όταν δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας μέσα από το παρελθόν.«Καλύτερα να βρεθείς κρεμασμένος γιατί έμεινες πιστός, παρά γιατί πρόδωσες. Δεν είναι πόλεμος Ρωσίας Ουκρανίας», είναι το καταληκτικό επιμύθιο από εκπομπή του πιο μεγάλου εν ζωή σκηνοθέτη της Ρωσίας Νικίτα Μιχάλκοφ για τα γεγονότα στην Ουκρανία. Είναι η οικουμενική, η τελευταία απόπειρα επίθεσης του δυτικού πολιτισμού στον ρωσικό κόσμο στην ορθόδοξη ηθική στις παραδοσιακές αξίες!Θέλει να δείξει όπως κι ο ίδιος ομολογεί ότι η Ρωσία δεν είχε άλλη επιλογή είτε θα έπρεπε να εξαφανιστεί, είτε όφειλε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Η εκπομπή είναι ένα χρονικό του πολέμου που άρχισε με την ανατροπή Γιαννούκοβιτς.ΠΗΓΗ: БесогонTV «Снег сойдёт, и мы увидим, кто где на… гадил»BesogonTV "Όταν λιώσει το χιόνι, θα δούμε ποιος έχει... χέσει πού"------------------------------------------Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND 2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/ 3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND 4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND Keywords russiaukrainenikitamikhalkov

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