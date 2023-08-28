Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΛΠΙΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

📍Αν και πολλοί θα έχετε ακούσει αυτή τη συνέντευξη του Πατέρα Ελπίδιου στον Στέφανο Δαμιανίδη στις 04 Αυγούστου 2023, στο Focus FM, θεωρώντας ότι είπε σημαντικά πράγματα αναφορικά με την ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό χρήμα, έκανα υποτιτλισμό του βίντεο στα ελληνικά.

‼️Ο σκοπός του υποτιτλισμού έχει να κάνει με την καλύτερη κατανόηση του ομιλούντα καθότι κάποιος έχει και ακουστική και οπτική ανάγνωση ταυτόχρονα.

🔺Για όποιον επίσης θέλει να κρατήσει σημειώσεις ή να το μελετήσει υπάρχει και η απομαγνητοφώνηση του βίντεο.

👉 Η ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/c15

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