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IFQ93 - Émission du 24 mars 2022 avec Frédéric Vidal (Solaris)
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22 views • March 25, 2022
24 mars 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions93:d
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 93e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d’inviter Frédéric Vidal de Solaris - Réseau d'entraide décentralisé et basé sur l'humain
Site internet : https://solaris-france.org/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien :
https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Rapport du Sénat du 16 mars 2022 sur l'influence des cabinets de conseil" : https://docs.google.com/presentation/d/1zI_GzpgkFs7FaeurUAqgFNAmqZ7PdfPC/edit?usp=sharing&;ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true
PDF : https://drive.google.com/file/d/1bC3Cjfk3Dx3HqIsUv_n2K0rZ6Lyeoev8/view?usp=sharing
• Le rapport du Sénat du 16 mars 2022 sur l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques : https://www.senat.fr/rap/r21-578-1/r21-578-11.pdf
• Ma vidéo du 17.02.22 - IEQ#88 McKinsey & Company - "Le cabinet qui dirige le monde"
https://odysee.com/@Chloe_F:b/McKinsey_Company_Le_Cabinet_qui_dirige_le_monde:b
• RTL Évasion fiscale : "McKinsey paiera", assure Bruno Le Maire - 20.03.22 : https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/invite-rtl-evasion-fiscale-mckinsey-paiera-assure-bruno-le-maire-7900135949
• Emission complète avec Eliane Assassi - Sud Radio 22.03.22 : https://www.youtube.com/watch?v=RmNdXkrYlPw
• ID2020 : Webinaire sur les certificats vaccinaux numériques 16.10.20 : https://www.youtube.com/watch?v=_wrZuZFIeqE
• Gestion du dépistage en France confiée à Bain & Company.
https://www.marianne.net/politique/coronavirus-le-cabinet-prive-qui-pilote-la-strategie-de-depistage-de-la-france
• Conseil d'administration du WEF: https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
• Macron reçoit Zelensky et son conseiller Danylyuc à l'Elysée le 12 avril 2019 : https://www.unian.info/politics/10514886-macron-receives-zelensky-at-elysee-palace-video.html
• Oleksandr Danylyuk, manager cher McKinsey & Company 2002 - 2005 : https://www.linkedin.com/in/alex-danylyuk-81325615/?originalSubdomain=uk
• Didier Raoult sur McKinsey - 23.03.22 https://www.youtube.com/watch?v=8DsS4hJTIAU
• Isabelle Ferreira qui allait révéler des informations sur Brigitte Macron a été retrouvée noyée le 6 mars 2022.
https://www.apar.tv/societe/isabelle-ferreira-qui-allait-reveler-des-informations-sur-brigitte-macron-a-ete-retrouvee-noyee
• La Suisse condamnée par la CEDH pour ses mesures sanitaires (interdiction de manifester abusive) : https://www.lematin.ch/story/la-suisse-condamnee-pour-ses-mesures-sanitaires-892647922703
• Olivier Véran sur France info le 16.03.22 - "Vous prenez l'Italie, vous prenez l'Allemagne, ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le Pass sanitaire et parfois le Pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie ils ont même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Ils ont le même rebond que nous."
https://www.dailymotion.com/video/x893b22
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 93e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d’inviter Frédéric Vidal de Solaris - Réseau d'entraide décentralisé et basé sur l'humain
Site internet : https://solaris-france.org/
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Pour retrouver les références utilisées pour réaliser nos chroniques, cliquez sur ce lien :
https://formations.emergences.net/IFQ-reference
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
■ Sources Chloé :
• Présentation PowerPoint "Rapport du Sénat du 16 mars 2022 sur l'influence des cabinets de conseil" : https://docs.google.com/presentation/d/1zI_GzpgkFs7FaeurUAqgFNAmqZ7PdfPC/edit?usp=sharing&;ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true
PDF : https://drive.google.com/file/d/1bC3Cjfk3Dx3HqIsUv_n2K0rZ6Lyeoev8/view?usp=sharing
• Le rapport du Sénat du 16 mars 2022 sur l'influence des cabinets de conseil sur les politiques publiques : https://www.senat.fr/rap/r21-578-1/r21-578-11.pdf
• Ma vidéo du 17.02.22 - IEQ#88 McKinsey & Company - "Le cabinet qui dirige le monde"
https://odysee.com/@Chloe_F:b/McKinsey_Company_Le_Cabinet_qui_dirige_le_monde:b
• RTL Évasion fiscale : "McKinsey paiera", assure Bruno Le Maire - 20.03.22 : https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/invite-rtl-evasion-fiscale-mckinsey-paiera-assure-bruno-le-maire-7900135949
• Emission complète avec Eliane Assassi - Sud Radio 22.03.22 : https://www.youtube.com/watch?v=RmNdXkrYlPw
• ID2020 : Webinaire sur les certificats vaccinaux numériques 16.10.20 : https://www.youtube.com/watch?v=_wrZuZFIeqE
• Gestion du dépistage en France confiée à Bain & Company.
https://www.marianne.net/politique/coronavirus-le-cabinet-prive-qui-pilote-la-strategie-de-depistage-de-la-france
• Conseil d'administration du WEF: https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
• Macron reçoit Zelensky et son conseiller Danylyuc à l'Elysée le 12 avril 2019 : https://www.unian.info/politics/10514886-macron-receives-zelensky-at-elysee-palace-video.html
• Oleksandr Danylyuk, manager cher McKinsey & Company 2002 - 2005 : https://www.linkedin.com/in/alex-danylyuk-81325615/?originalSubdomain=uk
• Didier Raoult sur McKinsey - 23.03.22 https://www.youtube.com/watch?v=8DsS4hJTIAU
• Isabelle Ferreira qui allait révéler des informations sur Brigitte Macron a été retrouvée noyée le 6 mars 2022.
https://www.apar.tv/societe/isabelle-ferreira-qui-allait-reveler-des-informations-sur-brigitte-macron-a-ete-retrouvee-noyee
• La Suisse condamnée par la CEDH pour ses mesures sanitaires (interdiction de manifester abusive) : https://www.lematin.ch/story/la-suisse-condamnee-pour-ses-mesures-sanitaires-892647922703
• Olivier Véran sur France info le 16.03.22 - "Vous prenez l'Italie, vous prenez l'Allemagne, ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le Pass sanitaire et parfois le Pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie ils ont même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Ils ont le même rebond que nous."
https://www.dailymotion.com/video/x893b22
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