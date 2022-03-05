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VOSTFR et VF - Vers la dépossession totale, conférence d’Ernst Wolff [Conférence du 21 août 2021]
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44 views • March 05, 2022
Comment est-il possible que plus de 190 gouvernements dans le monde entier aient fait face à la supposée pandémie de Covid-19, quasiment en même temps et de la même manière : confinement, masques, désinfection des mains, distanciation sociale, campagnes de vaccination, mise en place de pass vaccinaux ? En l'espace de quelques semaines, jours, l'Occident a été mis à genoux, une arme sur la tempe.
L'une des raisons réside peut-être dans l'action sournoise du Forum Économique mondial et de ses programmes de gestion économico-humains. Les programmes des Young Global Leaders, et, depuis 2011, le petit dernier : la Shapers Global community.
Des programmes crées par Klaus Schwab, et par lesquels sont passés de nombreux dirigeants politiques et commerciaux que l'on retrouve aujourd’hui au sommet dans leur domaine respectif.
Source de la vidéo :
https://odysee.com/-D%C3%A9possession-Totale--Conf%C3%A9rence-de-Ernst-Wolff-%C3%A0-Davos:a68f129f2a97e2dbdcdd4ba685fdb0d2ec2de438
Doublage de la voix française :
@freehumansloveforall
PS : Pensez à réduire la vitesse, si M. Wolff parle trop vite à votre goût !
=====================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
L'une des raisons réside peut-être dans l'action sournoise du Forum Économique mondial et de ses programmes de gestion économico-humains. Les programmes des Young Global Leaders, et, depuis 2011, le petit dernier : la Shapers Global community.
Des programmes crées par Klaus Schwab, et par lesquels sont passés de nombreux dirigeants politiques et commerciaux que l'on retrouve aujourd’hui au sommet dans leur domaine respectif.
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https://odysee.com/-D%C3%A9possession-Totale--Conf%C3%A9rence-de-Ernst-Wolff-%C3%A0-Davos:a68f129f2a97e2dbdcdd4ba685fdb0d2ec2de438
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