Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» 28 декабря 2022 года

Соединённые Штаты очень хотят возобновления инспекций в рамках Договора по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако не готовы действовать по-честному, заявил 28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче Первого канала «Большая игра».

54минуты 20сек.«Их очень интересует возобновление инспекций. В том числе, по нашей оценке, естественно, мы анализируем ситуацию, это им нужно для того, чтобы понять: а если вдруг, то чего нам ожидать? Это при всех заклинаниях о недопустимости ядерной войны, которым мы по-прежнему привержены на 100 процентов, и недавно вновь это подтвердили в нашем специальном заявлении, сославшись на инициированное Россией заявление «ядерной» пятёрки о том, что в ядерной войне не может быть победителя, она никогда не может быть развязана. А в 2021 году на саммите Байден – Путин тоже по нашей инициативе обновили и переподтвердили соответствующее заявление конца 80-х Рейган – Горбачёв.

Им очень хочется эти инспекции, и они направляют нам сигналы, звонят представители Совета национальной безопасности и очень хотят это всё возобновить. Мы абсолютно в русле вашего анализа о том, что стабильность не инспекциями обеспечивается, просто цитируем этот договор. В преамбуле этого договора сказано – я сейчас не помню дословно – об отношениях нового типа, основанных на взаимном доверии, на взаимном уважении, на сотрудничестве и многое многое другое. Вот сейчас это все перечеркнуто Соединенными Штатами. Мы названы фактически врагом, никакого там доверия не существует, нам они об этом прямо говорят».

«В той же преамбуле говорится, что стороны признают неразрывную связь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Да, это был максимум, на что американцы были готовы пойти для того, чтобы обозначить понимание наших озабоченностей по их планам по созданию глобальной противоракетной обороны, но, тем не менее, эта связь в договоре закреплена», – продолжил министр. Более того, в документе закреплено, что эта связь «имеет решающее значение для будущих разговоров о сокращении стратегических вооружений».

Без упоминания тесной неразрывной взаимосвязи между наступательными и оборонительными стратегическими вооружениями ратификация была бы невозможна, говорится в специальном заявлении Государственной Думы РФ, напомнил министр.

«Поэтому это не какая-то там прелюдия к чему-то, не имеющая большого значения, а это юридический факт. И, конечно, они разрушают это обязательство тоже: глобальная противоракетная оборона выстраивается по периметру и наших границ, и китайских границ. Все разговоры о том, что не беспокойтесь, это все против Ирана и против КНДР, ушли в прошлое, никто об этом уже даже не вспоминает. Открыто декларируется, что противоракетная система должна помогать сдерживать Россию, сдерживать Китай и так далее. Поэтому в этих условиях, если они видят в этом договоре только одну важную для себя вещь, вот дайте нам приехать и посмотреть, ну это, наверное не очень по-честному. К тому же с точки зрения технической санкции серьезно осложнили наши возможности осуществлять встречные инспекции. Там даже если будет разрешение на пролёт самолёта через все территории стран на пути к гипотетически Женеве или еще куда-то, члены делегации и экипажа, как мы проанализировали, будут испытывать серьёзные трудности с платежами за гостиницу, за питание, за заправку самолета. Они этого ничего не могут гарантировать. Они говорят: "Давайте возобновим, а по ходу посмотрим"».

Стратегически принципиальная тема – «это то, что США подорвали все основы, на которых этот договор зиждется. И, тем не менее, мы, изложив все это нашим американским коллегам, сказали, что мы полностью привержены своим обязательствам по договору в той части, в которой они могут быть реализованы на равноправной основе. Будем своевременно и на регулярной основе предоставлять им информацию, которая предусмотрена договором, и направлять соответствующие уведомления», – заверил глава российской дипломатии.