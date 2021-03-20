Стивен Хотце "Это не вакцина, а экспериментальная генная терапия!"

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4877 views • March 20, 2021





Ссылка на оригинал видео на английском:



Доктор Хотце получил степень доктора медицины в Медицинской школе Техасского университета в Хьюстоне (University of Texas Medical School at Houston). Он является президентом Американской академии биологически идентичной гормональной терапии (American Academy of Biologically Identical Hormone Therapy (AABIHT)) и членом Панамериканского общества аллергии (Pan American Allergy Society (PAAS)) и Ассоциации американских врачей и хирургов (Association of American Physicians and Surgeons (AAPS)). Доктор Хотце основал Центр здоровья и благополучия Хотце в Хьюстоне (⁣Hotze Health & Wellness Center in Houston) в 1989 году. Доктор Хотце написал две книги для людей, которые стремятся позаботиться о своем здоровье: «Гормоны, здоровье и счастье» (⁣Hormones, Health, and Happiness), впервые опубликована в 2005 году, посвящена биоидентичным гормонам, и «Гипотиреоз, здоровье и счастье» (Hypothyroidism, Health & Happiness), опубликована в 2013 году, повествует, почему гипотиреоз так не диагностируется и что с этим делать.



http://drhotze.com



В марте 2020 года Хотце заявил, что коронавирусная болезнь 2019 года была изобретением «глубинного государства», призванным саботировать президентство Дональда Трампа -

В июне он подал иски против губернатора Техаса Грега Эбботта (Greg Abbott), утверждая, что отслеживание контактов нарушило Первую поправку к Конституции США, положения о конфиденциальности, надлежащей правовой процедуре и равной защите - Врач из Техаса доктор Стивен Хотце (Dr. Steven Hotze, MD) бьёт тревогу: то что они называют вакциной от COVID-19 вовсе не является таковой! На самом деле это ничто иное как экспериментальная генная терапия! Но почему её называют вакциной? Потому, что если её считать вакциной, то фармабандиты, по закону, не несут НИКАКОЙ ответственности за причинённый вред здоровью и даже смерть в результате так называемой вакцинации!Ссылка на оригинал видео на английском: https://rumble.com/veos2r-all-about-mrna-so-called-vaccines.html Доктор Хотце получил степень доктора медицины в Медицинской школе Техасского университета в Хьюстоне (University of Texas Medical School at Houston). Он является президентом Американской академии биологически идентичной гормональной терапии (American Academy of Biologically Identical Hormone Therapy (AABIHT)) и членом Панамериканского общества аллергии (Pan American Allergy Society (PAAS)) и Ассоциации американских врачей и хирургов (Association of American Physicians and Surgeons (AAPS)). Доктор Хотце основал Центр здоровья и благополучия Хотце в Хьюстоне (⁣Hotze Health & Wellness Center in Houston) в 1989 году. Доктор Хотце написал две книги для людей, которые стремятся позаботиться о своем здоровье: «Гормоны, здоровье и счастье» (⁣Hormones, Health, and Happiness), впервые опубликована в 2005 году, посвящена биоидентичным гормонам, и «Гипотиреоз, здоровье и счастье» (Hypothyroidism, Health & Happiness), опубликована в 2013 году, повествует, почему гипотиреоз так не диагностируется и что с этим делать.В марте 2020 года Хотце заявил, что коронавирусная болезнь 2019 года была изобретением «глубинного государства», призванным саботировать президентство Дональда Трампа - https://www.vice.com/en/article/akd754/the-gop-wellness-tycoon-bankrolling-election-fraud-vigilantism . Позже Хотце подал по меньшей мере восемь исков, оспаривая меры общественного здравоохранения, принятые штатом Техас (State of Texas), округом Харрис, штат Техас (Harris County, Texas), и городом Хьюстон (City of Houston) для предотвращения распространения вируса - https://www.courthousenews.com/texas-high-court-tosses-challenge-to-covid-shutdown-orders/ . В апреле он подал в суд на Лину Идальго (Lina Hidalgo), окружную судью округа Харрис, штат Техас (Harris County, Texas), за то, что она потребовала ношения масок - ⁣ https://www.texastribune.org/2020/07/03/steve-hotze-texas-greg-abbott-rioters/ . Просьба Хотце заблокировать решение округа была отклонена судом - ⁣ https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Hotze-asks-Texas-Supreme-Court-to-step-in-after-15228953.php В июне он подал иски против губернатора Техаса Грега Эбботта (Greg Abbott), утверждая, что отслеживание контактов нарушило Первую поправку к Конституции США, положения о конфиденциальности, надлежащей правовой процедуре и равной защите - https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/houston/article/Steve-Hotze-takes-on-Gov-Abbott-and-the-15344889.php , и что требование губернатора о маске для лица в масштабе штата было незаконным - ⁣ https://www.texastribune.org/2020/07/03/steve-hotze-texas-greg-abbott-rioters/ . Хотце также подал в суд на Эбботта из-за его распоряжений о закрытии несущественных предприятий во время пандемии и подал в суд на город Хьюстон за его решение запретить Республиканской партии Техаса (Republican Party of Texas) проводить личные съезды в конференц-центре Джорджа Р. Брауна (George R. Brown Convention Center) во время пандемии; оба иска были отклонены - https://www.courthousenews.com/texas-high-court-tosses-challenge-to-covid-shutdown-orders/ Keywords bigpharmavaccinationpropagandacovid-19

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