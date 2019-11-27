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Jan Tullberg – Låsningen – Del 1
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34 views • November 27, 2019
Föreläsningen baseras på boken ”Låsningen” som tar upp centrala frågor kring invandring. Väsentliga fakta och resonemang presenteras i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över.
Jan Tullberg är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit vetenskapliga artiklar i svenska och internationella akademiska tidskrifter inom ett brett forskningsområde av hög relevans för föredragets ämne.
Föredraget arrangerades av Föreningen Cui Bono 28 mars 2015.
Jan Tullberg är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit vetenskapliga artiklar i svenska och internationella akademiska tidskrifter inom ett brett forskningsområde av hög relevans för föredragets ämne.
Föredraget arrangerades av Föreningen Cui Bono 28 mars 2015.
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