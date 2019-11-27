Föreläsningen baseras på boken ”Låsningen” som tar upp centrala frågor kring invandring. Väsentliga fakta och resonemang presenteras i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över.



Jan Tullberg är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit vetenskapliga artiklar i svenska och internationella akademiska tidskrifter inom ett brett forskningsområde av hög relevans för föredragets ämne.



Föredraget arrangerades av Föreningen Cui Bono 28 mars 2015.