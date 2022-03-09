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Κινητική σύγκρουση και επιληπτική κρίση μιας αντιλόπης
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
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18 views • March 09, 2022

Ένα αρπακτικό επιτίθεται και καθηλώνει μία αντιλόπη, η οποία παραλύει λόγω μιας σύγκρουσης (κινητικής φύσης) που παθαίνει. Μόλις το αρπακτικό φύγει, ο κάμεραμαν γίνεται μάρτυρας μιας επιληπτικής κρίσης (με διατήρηση της συνείδησης), ως συνέπεια της επίλυσης της κινητικής σύγκρουσης της αντιλόπης. Όλο αυτό το γεγονός περιγράφεται εδώ και δεκαετίες από τον Δρ. Χάμερ με κάθε λεπτομέρεια.
Εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να πάθουμε κάτι παρόμοιο, με αφορμή διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις, από τις οποίες αισθανόμαστε ότι "δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποιον ή κάτι".
Παράδειγμα: οι γονείς πηγαίνουν ένα παιδί για εμβολιασμό, αλλά το παιδί αντιδρά και δεν θέλει. Μόλις ο γιατρός ετοιμαστεί να προβεί στον εξαναγκαστικό εμβολιασμό του παιδιού, εκείνο πασχίζει να ξεφύγει. Έτσι, κάποιος γονέας ή βοηθός του γιατρού, μπορεί να το ακινητοποιήσει δια της βίας. Τότε το παιδί μπορεί να αντιδράσει με κινητική σύγκρουση στο ακινητοποιημένο του χέρι, αισθανόμενο ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τον γιατρό.
Πηγαίνοντας στο σπίτι, η σύγκρουση ίσως δεν επιλυθεί, οπότε το παιδί θα μείνει με παράλυτο χέρι. Αν όμως έχει την τύχη να την επιλύσει κάποια στιγμή, τότε, σε ανάλογο χρόνο, θα εκδηλώσει επιληπτική κρίση. Και στις δύο περιπτώσεις το εμβόλιο θα ενοχοποιηθεί άδικα, είτε για την πρόκληση παράλυσης είτε για την επιληπτική κρίση, διότι ήταν η τραυματική (βίαιη) διαδικασία ακινητοποίησης που την προκάλεσε και όχι το εμβόλιο. Ταυτόχρονα, το παιδί ίσως μπει σε μια ιατρική οδύσσεια δίχως τέλος.
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΑΣ (αν φυσικά είναι "δικοί μας" γιατροί) εάν ο Δρ. Χάμερ, τον οποίο αγνοούν επί δεκαετίες (ή προσποιούνται πως τον αγνοούν), έχει τελικά δίκιο;

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας. Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους φιλοζωικούς, ακτιβιστικούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς, ανθρωπιστικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

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