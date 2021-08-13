Sie sagen es uns durch die Filme!

aWAKer 59 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

74 views • August 13, 2021



Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

Grandioser Zusammenschnitt! (1940 - 2020)

B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreiten

Filme:

1940 - Der große Diktator

1943 - Chicken Little

1976 - Network

1979 - Die Hamburger Krankheit

1982 - Blut und Ehre

1987 - Es war einmal das Leben

1988 - Sie leben

1989 - Erik der Wikinger

1991 - Die Simpsons

1991 - Ein Engel auf Erden

1995 - Johnny Mnemonic

1996 - Der grüne Planet

1999 - The Devil Lady

1999 - The Matrix

2003 - Die Simpsons

2005 - V wie Vendetta

2007 - Vexille

2009 - CSI: Vegas

2010 - Die Simpsons

2011 - The Veteran

2012 - Gray State

2013 - Utopia

2016 - Akte X

2016 - Person of Interest

2018 - Counterpart

2019 - In the Shadow of the Moon

2019 - Hindafing

2019 - Stretch Armstrong und die Flex Fighters

2020 - Songbird

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •

Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?

1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln

3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!

D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awakerⅠ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ ⅠGrandioser Zusammenschnitt! (1940 - 2020)B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreitenFilme:1940 - Der große Diktator1943 - Chicken Little1976 - Network1979 - Die Hamburger Krankheit1982 - Blut und Ehre1987 - Es war einmal das Leben1988 - Sie leben1989 - Erik der Wikinger1991 - Die Simpsons1991 - Ein Engel auf Erden1995 - Johnny Mnemonic1996 - Der grüne Planet1999 - The Devil Lady1999 - The Matrix2003 - Die Simpsons2005 - V wie Vendetta2007 - Vexille2009 - CSI: Vegas2010 - Die Simpsons2011 - The Veteran2012 - Gray State2013 - Utopia2016 - Akte X2016 - Person of Interest2018 - Counterpart2019 - In the Shadow of the Moon2019 - Hindafing2019 - Stretch Armstrong und die Flex Fighters2020 - Songbird• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords hollywoodcorona newsgreat reset

Show More