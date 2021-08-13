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Sie sagen es uns durch die Filme!
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74 views • August 13, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Grandioser Zusammenschnitt! (1940 - 2020)
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
Filme:
1940 - Der große Diktator
1943 - Chicken Little
1976 - Network
1979 - Die Hamburger Krankheit
1982 - Blut und Ehre
1987 - Es war einmal das Leben
1988 - Sie leben
1989 - Erik der Wikinger
1991 - Die Simpsons
1991 - Ein Engel auf Erden
1995 - Johnny Mnemonic
1996 - Der grüne Planet
1999 - The Devil Lady
1999 - The Matrix
2003 - Die Simpsons
2005 - V wie Vendetta
2007 - Vexille
2009 - CSI: Vegas
2010 - Die Simpsons
2011 - The Veteran
2012 - Gray State
2013 - Utopia
2016 - Akte X
2016 - Person of Interest
2018 - Counterpart
2019 - In the Shadow of the Moon
2019 - Hindafing
2019 - Stretch Armstrong und die Flex Fighters
2020 - Songbird
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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1940 - Der große Diktator
1943 - Chicken Little
1976 - Network
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1987 - Es war einmal das Leben
1988 - Sie leben
1989 - Erik der Wikinger
1991 - Die Simpsons
1991 - Ein Engel auf Erden
1995 - Johnny Mnemonic
1996 - Der grüne Planet
1999 - The Devil Lady
1999 - The Matrix
2003 - Die Simpsons
2005 - V wie Vendetta
2007 - Vexille
2009 - CSI: Vegas
2010 - Die Simpsons
2011 - The Veteran
2012 - Gray State
2013 - Utopia
2016 - Akte X
2016 - Person of Interest
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Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
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