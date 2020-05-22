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Peter Moore - Appel à la révolution 2020
luciole
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101 views • May 22, 2020
Import YT 5 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=mL5WQfiJ4mg
Chaine YT Peter Moore : https://www.youtube.com/channel/UCLEIGHoTvpFZg144Xw0O9jg


https://www.facebook.com/Peter-Moore-ThePlot911-310369155705996/
http://www.facebook.com/ThePlot911
http://www.youtube.com/user/motormagnet
https://www.youtube.com/user/lescomplots
http://www.dailymotion.com/ThePlot911
https://rutube.ru/video/person/276948/#personal
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Vous n'aimeriez pas ça voir Bill Gates, Bezos, Rothchild, etc.. en faillite ?
==
ACHETER, C'EST VOTER
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On entend souvent dire avec cynisme que « l’argent mène le monde ». Mais l’argent n’est pas le seul pouvoir économique et le présent livre porte sur un pouvoir qui est à la portée de tous: celui de contribuer par ses choix de consommation au développement d’une économie responsable.
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Désireuse de partager les résultats de plusieurs années de recherches et de travail sur le terrain, Laure Waridel décortique dans cet ouvrage les rouages commerciaux qui contribuent à accroître les inégalités entre producteurs des pays du Sud et consommateurs des pays du Nord.
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Laure Waridel analyse en particulier le cas du café, retraçant sa route, de la plantation à la tasse. Elle en présente les principaux intermédiaires et explique les impacts sociaux et environnementaux des choix de consommation que l’on fait.
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Puis, elle rapporte l’expérience de la coopérative de café UCIRI, située dans le sud du Mexique, qui fut l’une des premières organisations paysannes à exporter du café équitable et biologique en Europe. À travers son émouvant témoignage, l’auteure raconte l’histoire de cette petite communauté autochtone fière, tenace et courageuse, dont elle a partagé le quotidien, les espoirs et les difficultés. Une histoire édifiante qui décrit l’importance mais aussi les limites du commerce équitable et montre la nécessité d’instaurer un système économique mondial au service des populations plutôt que des multinationales. Ce livre est un appel à l’action !
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Agissons - Changeons nos habitudes de consommation
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Acheter le livre:
https://www.renaud-bray.com/Livre_Numerique_Produit.aspx?id=1480325&def=Acheter%2C+c%27est+voter%3A+le+cas+du+caf%C3%A9%2CWARIDEL%2C+LAURE%2C9782897191153
_______________________________________
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lien facultatif facebook de cette même vidéo:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2927952313947654&id=310369155705996
Catégorie
Actualités et politique
Musique utilisée dans cette vidéo
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Titre
Rebirth
Artiste
Confidential Music
Album
Overtone
Concédé sous licence à YouTube par
HAAWK for a 3rd Party (au nom de Confidential Music); BMI - Broadcast Music Inc., HAAWK Publishing et 2 sociétés de gestion des droits musicaux
Keywords
boycottconsommacteursnouveaumonde
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