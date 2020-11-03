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VÍA DE TRANSICIÓN de la ESCLAVITUD a la LIBERTAD - Soberanía Nativa (1/2) - RADD / RIDD
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5 views • November 03, 2020
En este breve vídeo, analizamos una TRAMPA GLOBAL ancestral y proponemos una SOLUCIÓN a la misma, dirigida a todos los Pobladores del Mundo, iniciando por uno mismo. Abordamos cuestiones como la FICCIÓN LEGAL, la LEY NATURAL, la Normativa del Mar o Almirantazgo, la el FRAUDE LEGAL, el "Hombre de paja", y otros temas afines.
El mismo, se continúa con CERTIFICADO DE POBLADOR LIBRE DEL MUNDO - Soberanía Nativa (2/2) - https://youtu.be/jLgtf37NZPU
Además, compartimos enlaces con más información y vídeos relacionados.
RED DEMOCRACIA DIRECTA - Red DD - RADD - RIDD
Los interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden consultarnos a través de los siguientes contactos:
Wathsapp:
+549 342 4075676
[email protected]
[email protected]
www.redargentinadd.blogspot.com
Facebook:
RADD - Red Argentina Democracia Directa
RIDD - Red Internacional Democracia Directa
Red Democracia Directa - Sociocracia
Instagram: reddd.arg
Brighteon: Red Democracia Directa
Video sobre Los Protocolos de los Sabios de S...
https://drive.google.com/file/d/1A13a...
Videos sobre: Ley Natural – Normativa marítima - Ficción Legal - Fraude Global
https://www.youtube.com/watch?v=TtAJH...
https://www.youtube.com/watch?v=zigHD...
https://www.youtube.com/watch?v=6njdE...
https://www.youtube.com/watch?v=IjJAf...
https://www.youtube.com/watch?v=D_v5q...
https://youtu.be/T5zuwuCaASU
https://youtu.be/TtAJH0TOfJg
https://youtu.be/zigHDdIosM8
https://youtu.be/6njdE-YNmmg
https://youtu.be/IjJAf64jtBs
https://youtu.be/30IsKwn0xU0
https://youtu.be/uK59jyQCyP8
https://youtu.be/_uyIOzspQFI
Power Point de VÍA DE TRANSICIÓN
https://drive.google.com/file/d/17bB1...
Archivos en PDF de la Red DD:
VIA DE TRANSICIÓN de la Esclavitud a la Liberación
https://drive.google.com/file/d/1qMRs...
Credencial y Certificado de Poblador Libre del Mundo
https://drive.google.com/file/d/1tbIZ...
Síntesis Presentación: Red DD-RADD-RIDD
https://drive.google.com/file/d/1-g1e
...
Concepto RADD:
https://drive.google.com/file/d/1a4XI
...
Concepto RIDD:
https://drive.google.com/file/d/115K9
...
Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:
https://drive.google.com/file/d/1Q8Pv
...
Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)
https://drive.google.com/file/d/1Lr73
...
Declaración de Autodefensa Humana:
https://drive.google.com/file/d/17BTe
...
Organización Asamblearia
https://drive.google.com/file/d/1nlmc
...
Acta Asamblearia Constitutiva
https://drive.google.com/file/d/1t5SE
...
Estrategias de Autodefensa Social
https://drive.google.com/file/d/1mAYQ
...
Vía de Transición de la Esclavitud a la Liberación
https://drive.google.com/file/d/1qMRs
...
El mismo, se continúa con CERTIFICADO DE POBLADOR LIBRE DEL MUNDO - Soberanía Nativa (2/2) - https://youtu.be/jLgtf37NZPU
Además, compartimos enlaces con más información y vídeos relacionados.
RED DEMOCRACIA DIRECTA - Red DD - RADD - RIDD
Los interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden consultarnos a través de los siguientes contactos:
Wathsapp:
+549 342 4075676
[email protected]
[email protected]
www.redargentinadd.blogspot.com
Facebook:
RADD - Red Argentina Democracia Directa
RIDD - Red Internacional Democracia Directa
Red Democracia Directa - Sociocracia
Instagram: reddd.arg
Brighteon: Red Democracia Directa
Video sobre Los Protocolos de los Sabios de S...
https://drive.google.com/file/d/1A13a...
Videos sobre: Ley Natural – Normativa marítima - Ficción Legal - Fraude Global
https://www.youtube.com/watch?v=TtAJH...
https://www.youtube.com/watch?v=zigHD...
https://www.youtube.com/watch?v=6njdE...
https://www.youtube.com/watch?v=IjJAf...
https://www.youtube.com/watch?v=D_v5q...
https://youtu.be/T5zuwuCaASU
https://youtu.be/TtAJH0TOfJg
https://youtu.be/zigHDdIosM8
https://youtu.be/6njdE-YNmmg
https://youtu.be/IjJAf64jtBs
https://youtu.be/30IsKwn0xU0
https://youtu.be/uK59jyQCyP8
https://youtu.be/_uyIOzspQFI
Power Point de VÍA DE TRANSICIÓN
https://drive.google.com/file/d/17bB1...
Archivos en PDF de la Red DD:
VIA DE TRANSICIÓN de la Esclavitud a la Liberación
https://drive.google.com/file/d/1qMRs...
Credencial y Certificado de Poblador Libre del Mundo
https://drive.google.com/file/d/1tbIZ...
Síntesis Presentación: Red DD-RADD-RIDD
https://drive.google.com/file/d/1-g1e
...
Concepto RADD:
https://drive.google.com/file/d/1a4XI
...
Concepto RIDD:
https://drive.google.com/file/d/115K9
...
Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:
https://drive.google.com/file/d/1Q8Pv
...
Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)
https://drive.google.com/file/d/1Lr73
...
Declaración de Autodefensa Humana:
https://drive.google.com/file/d/17BTe
...
Organización Asamblearia
https://drive.google.com/file/d/1nlmc
...
Acta Asamblearia Constitutiva
https://drive.google.com/file/d/1t5SE
...
Estrategias de Autodefensa Social
https://drive.google.com/file/d/1mAYQ
...
Vía de Transición de la Esclavitud a la Liberación
https://drive.google.com/file/d/1qMRs
...
Keywords
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