BfeD - Uli Henkel (AfD - Made by Israel) - Muezzinruf im Bayerischen Landtag - 22.10.2021

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Dabei betreiben diese Maulwurf-Pestbeulen aller Parteienfarben in hündischer Zusammenarbeit mit allen deutschtodfeindlichen Organisationen, Vereinen, NGOs, Kirchen, usw. unsere Ausrottung seit dem Jahr 2014 massiv, als das polnisch-jüdische FERKEL mit Hereinlock-Videos in 16 verschiedenen Sprachen die Schleusentore für alle arabischen und afrikanischen Muslime geöffnet hat und jede dieser geburtenfreudigen Familien als Allahs Trojaner-Horden bis zu Brutto 4.718 Euro pro Monat - Netto 3.370 Euro pro Monat abzocken kann.)



Das ahnungslos gehaltene, gedemütigte und täglich mit Schuldkult-Scheiße beworfene Deutsche GEZ Schlafmichelschaf geht 47 Jahre zu Niedrigstlöhnen hart arbeiten, bekommt dafür 800 Euro Rente im Monat und die Asylanten-Familie bekommt für das Nichtstun & jährliche Schwängern den 4fachen Umvolkungs-Lohn.



Alle weiteren Steuergelder aus den Betrügereien von Sunimex - [



Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag beantragte anlässlich des in Köln erlaubten Muezzinrufes am 19.10.2021 eine Aktuelle Stunde, um in Bayern diesen ausgerufenen Machtanspruch des Politischen Islams unterbinden zu lassen.



Der AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel, Mitglied im Ältestenrat, im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr sowie im Rundfunkrat, hielt eine äußerst fachkundige Rede über Inhalt und Bedeutung des Muezzinrufes.



Er begann seine hochinteressanten Ausführungen mit dem arabischen Wortlaut dieser Kampfansage an alle anderen Religionsangehörigen und Atheisten. „Wehret den Anfängen“ ist die Devise, um einer verhängnisvollen Fehlentscheidung wie in Köln vorzubeugen.



https://www.youtube.com/watch?v=YWuIpak8lEA

https://t.me/guidestones/3640



BfeD - Die Israel Sunimex Handels GmbH in Hamburg - 09.11.2021 - Die Tankstelle ohne Zapfsäule des Juden Sergei Kischilov - Zum Wohle des „Goldenen Kalbs in Jerusalem“ - 09.11.2021



https://www.docdroid.net/zHBhOLY/bfed-die-israel-sunimex-handels-gmbh-in-hamburg-09112021-pdf

https://www.docdroid.net/8kQw39j/bfed-die-israel-sunimex-handels-gmbh-in-hamburg-09112021-doc



BfeD - Zitate die für sich sprechen - Der Zentralrat der Juden Wahrheit - BfeD ZdD ZdJ - Die Volksaufklärer - 27.11.2012 - 21.10.2021



https://archive.org/details/ZitateDieFuerSichSprechenZentralratDerJudenWahrheitBfedZddZdj/page/n0/mode/2up



Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die weggelogene Geheimpolitik des kruden Weltparasitentums:



https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf

https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc



BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia).



https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf

https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc



Der Dissident - Marc Fangerau - Stoppt die NWO – Für Wahrheit, Freiheit und Menschlichkeit



https://derdissident.net

https://t.me/derdissident

https://t.me/derdissident/4012



Wie Juden über Nicht-Juden denken - Es folgt eine ganze Reihe von Zitaten darüber, wie einige Juden über Nicht-Juden (Goyim) denken. Man sieht Hass und Menschenverachtung.



https://derdissident.net/wie-juden-uber-nicht-juden-denken/



Folge dem veganen Fernsehstar, Kochbuchautor-Bestseller und mutigen deutsch-türkischen Volksaufklärer Attila Hildmann.



Internet:

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https://www.brighteon.com/channels/hildmannwolfs

https://gab.com/attilahildmannwolf

https://gab.com/bfed BfeD - Uli Henkel (AfD - Made by Israel) - Muezzinruf im Bayerischen Landtag - 22.10.2021 - (WARNUNG - Die BRDisrael-AfD ist eine Pestbeulen-Judenpartei mit der "bösen" Rechten-Nazi-Maske um in dem besetzten Juden-Wirtsland "BRD DEUTSCHLAND" das Holocaust-Schuld- & Schlafmicheltum zu fördern. - Und um damit die "ersehnte ewig sprudelnde" Geldquelle zum Wohle des "goldenen Kalbs in Jerusalem" zu speisen. - Also um unsere hart erarbeiteten Steuergelder in die Juden-Schekel-Ärsche des Schlupfwespen-Parasitentums & Kuckucksei-Verbrechertums zu schieben.Dabei betreiben diese Maulwurf-Pestbeulen aller Parteienfarben in hündischer Zusammenarbeit mit allen deutschtodfeindlichen Organisationen, Vereinen, NGOs, Kirchen, usw. unsere Ausrottung seit dem Jahr 2014 massiv, als das polnisch-jüdische FERKEL mit Hereinlock-Videos in 16 verschiedenen Sprachen die Schleusentore für alle arabischen und afrikanischen Muslime geöffnet hat und jede dieser geburtenfreudigen Familien als Allahs Trojaner-Horden bis zu Brutto 4.718 Euro pro Monat - Netto 3.370 Euro pro Monat abzocken kann.)Das ahnungslos gehaltene, gedemütigte und täglich mit Schuldkult-Scheiße beworfene Deutsche GEZ Schlafmichelschaf geht 47 Jahre zu Niedrigstlöhnen hart arbeiten, bekommt dafür 800 Euro Rente im Monat und die Asylanten-Familie bekommt für das Nichtstun & jährliche Schwängern den 4fachen Umvolkungs-Lohn.Alle weiteren Steuergelder aus den Betrügereien von Sunimex - [ https://vk.com/wall526770231_2744 ], CUM-Ex - [ https://de.wikipedia.org/wiki/CumEx-Files ], usw. fließen nach dem Kindermörder- & Landräuber-Staat Israel, um die Palästinenser restlos für EREZ ISRAEL - GROSS ISRAEL - auszurotten.Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag beantragte anlässlich des in Köln erlaubten Muezzinrufes am 19.10.2021 eine Aktuelle Stunde, um in Bayern diesen ausgerufenen Machtanspruch des Politischen Islams unterbinden zu lassen.Der AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel, Mitglied im Ältestenrat, im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr sowie im Rundfunkrat, hielt eine äußerst fachkundige Rede über Inhalt und Bedeutung des Muezzinrufes.Er begann seine hochinteressanten Ausführungen mit dem arabischen Wortlaut dieser Kampfansage an alle anderen Religionsangehörigen und Atheisten. „Wehret den Anfängen“ ist die Devise, um einer verhängnisvollen Fehlentscheidung wie in Köln vorzubeugen.https://t.me/guidestones/3640BfeD - Die Israel Sunimex Handels GmbH in Hamburg - 09.11.2021 - Die Tankstelle ohne Zapfsäule des Juden Sergei Kischilov - Zum Wohle des „Goldenen Kalbs in Jerusalem“ - 09.11.2021BfeD - Zitate die für sich sprechen - Der Zentralrat der Juden Wahrheit - BfeD ZdD ZdJ - Die Volksaufklärer - 27.11.2012 - 21.10.2021Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die weggelogene Geheimpolitik des kruden Weltparasitentums:BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia).Der Dissident - Marc Fangerau - Stoppt die NWO – Für Wahrheit, Freiheit und Menschlichkeithttps://t.me/derdissidenthttps://t.me/derdissident/4012Wie Juden über Nicht-Juden denken - Es folgt eine ganze Reihe von Zitaten darüber, wie einige Juden über Nicht-Juden (Goyim) denken. Man sieht Hass und Menschenverachtung.Folge dem veganen Fernsehstar, Kochbuchautor-Bestseller und mutigen deutsch-türkischen Volksaufklärer Attila Hildmann.Internet: https://www.attilahildmann.de Shop: https://sicherheit-fuer-jedermann.de/de Email: [email protected] https://t.me/AttilaHildmannFreedomhttps://t.me/ATTILAHILDMANNhttps://t.me/bfedwahrheithttps://t.me/derdissidenthttps://t.me/guidestonehttps://t.me/samy_sun Keywords israelholocaustholodomorallahafdjudenzionistenlandtaghenkelmuezzinmuezzinruf

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