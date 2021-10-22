© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BfeD - Uli Henkel (AfD - Made by Israel) - Muezzinruf im Bayerischen Landtag - 22.10.2021
Follow
0
Share
Report
70 views • October 22, 2021
BfeD - Uli Henkel (AfD - Made by Israel) - Muezzinruf im Bayerischen Landtag - 22.10.2021 - (WARNUNG - Die BRDisrael-AfD ist eine Pestbeulen-Judenpartei mit der "bösen" Rechten-Nazi-Maske um in dem besetzten Juden-Wirtsland "BRD DEUTSCHLAND" das Holocaust-Schuld- & Schlafmicheltum zu fördern. - Und um damit die "ersehnte ewig sprudelnde" Geldquelle zum Wohle des "goldenen Kalbs in Jerusalem" zu speisen. - Also um unsere hart erarbeiteten Steuergelder in die Juden-Schekel-Ärsche des Schlupfwespen-Parasitentums & Kuckucksei-Verbrechertums zu schieben.
Dabei betreiben diese Maulwurf-Pestbeulen aller Parteienfarben in hündischer Zusammenarbeit mit allen deutschtodfeindlichen Organisationen, Vereinen, NGOs, Kirchen, usw. unsere Ausrottung seit dem Jahr 2014 massiv, als das polnisch-jüdische FERKEL mit Hereinlock-Videos in 16 verschiedenen Sprachen die Schleusentore für alle arabischen und afrikanischen Muslime geöffnet hat und jede dieser geburtenfreudigen Familien als Allahs Trojaner-Horden bis zu Brutto 4.718 Euro pro Monat - Netto 3.370 Euro pro Monat abzocken kann.)
Das ahnungslos gehaltene, gedemütigte und täglich mit Schuldkult-Scheiße beworfene Deutsche GEZ Schlafmichelschaf geht 47 Jahre zu Niedrigstlöhnen hart arbeiten, bekommt dafür 800 Euro Rente im Monat und die Asylanten-Familie bekommt für das Nichtstun & jährliche Schwängern den 4fachen Umvolkungs-Lohn.
Alle weiteren Steuergelder aus den Betrügereien von Sunimex - [https://vk.com/wall526770231_2744], CUM-Ex - [https://de.wikipedia.org/wiki/CumEx-Files], usw. fließen nach dem Kindermörder- & Landräuber-Staat Israel, um die Palästinenser restlos für EREZ ISRAEL - GROSS ISRAEL - auszurotten.
Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag beantragte anlässlich des in Köln erlaubten Muezzinrufes am 19.10.2021 eine Aktuelle Stunde, um in Bayern diesen ausgerufenen Machtanspruch des Politischen Islams unterbinden zu lassen.
Der AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel, Mitglied im Ältestenrat, im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr sowie im Rundfunkrat, hielt eine äußerst fachkundige Rede über Inhalt und Bedeutung des Muezzinrufes.
Er begann seine hochinteressanten Ausführungen mit dem arabischen Wortlaut dieser Kampfansage an alle anderen Religionsangehörigen und Atheisten. „Wehret den Anfängen“ ist die Devise, um einer verhängnisvollen Fehlentscheidung wie in Köln vorzubeugen.
https://www.youtube.com/watch?v=YWuIpak8lEA
https://t.me/guidestones/3640
BfeD - Die Israel Sunimex Handels GmbH in Hamburg - 09.11.2021 - Die Tankstelle ohne Zapfsäule des Juden Sergei Kischilov - Zum Wohle des „Goldenen Kalbs in Jerusalem“ - 09.11.2021
https://www.docdroid.net/zHBhOLY/bfed-die-israel-sunimex-handels-gmbh-in-hamburg-09112021-pdf
https://www.docdroid.net/8kQw39j/bfed-die-israel-sunimex-handels-gmbh-in-hamburg-09112021-doc
BfeD - Zitate die für sich sprechen - Der Zentralrat der Juden Wahrheit - BfeD ZdD ZdJ - Die Volksaufklärer - 27.11.2012 - 21.10.2021
https://archive.org/details/ZitateDieFuerSichSprechenZentralratDerJudenWahrheitBfedZddZdj/page/n0/mode/2up
Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die weggelogene Geheimpolitik des kruden Weltparasitentums:
https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf
https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc
BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia).
https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf
https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc
Der Dissident - Marc Fangerau - Stoppt die NWO – Für Wahrheit, Freiheit und Menschlichkeit
https://derdissident.net
https://t.me/derdissident
https://t.me/derdissident/4012
Wie Juden über Nicht-Juden denken - Es folgt eine ganze Reihe von Zitaten darüber, wie einige Juden über Nicht-Juden (Goyim) denken. Man sieht Hass und Menschenverachtung.
https://derdissident.net/wie-juden-uber-nicht-juden-denken/
Folge dem veganen Fernsehstar, Kochbuchautor-Bestseller und mutigen deutsch-türkischen Volksaufklärer Attila Hildmann.
Internet: https://www.attilahildmann.de
Shop: https://sicherheit-fuer-jedermann.de/de
Email: [email protected]
https://t.me/AttilaHildmannFreedom
https://t.me/ATTILAHILDMANN
https://t.me/bfedwahrheit
https://t.me/derdissident
https://t.me/guidestone
https://t.me/samy_sun
https://www.brighteon.com/channels/hildmannwolfs
https://gab.com/attilahildmannwolf
https://gab.com/bfed
Dabei betreiben diese Maulwurf-Pestbeulen aller Parteienfarben in hündischer Zusammenarbeit mit allen deutschtodfeindlichen Organisationen, Vereinen, NGOs, Kirchen, usw. unsere Ausrottung seit dem Jahr 2014 massiv, als das polnisch-jüdische FERKEL mit Hereinlock-Videos in 16 verschiedenen Sprachen die Schleusentore für alle arabischen und afrikanischen Muslime geöffnet hat und jede dieser geburtenfreudigen Familien als Allahs Trojaner-Horden bis zu Brutto 4.718 Euro pro Monat - Netto 3.370 Euro pro Monat abzocken kann.)
Das ahnungslos gehaltene, gedemütigte und täglich mit Schuldkult-Scheiße beworfene Deutsche GEZ Schlafmichelschaf geht 47 Jahre zu Niedrigstlöhnen hart arbeiten, bekommt dafür 800 Euro Rente im Monat und die Asylanten-Familie bekommt für das Nichtstun & jährliche Schwängern den 4fachen Umvolkungs-Lohn.
Alle weiteren Steuergelder aus den Betrügereien von Sunimex - [https://vk.com/wall526770231_2744], CUM-Ex - [https://de.wikipedia.org/wiki/CumEx-Files], usw. fließen nach dem Kindermörder- & Landräuber-Staat Israel, um die Palästinenser restlos für EREZ ISRAEL - GROSS ISRAEL - auszurotten.
Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag beantragte anlässlich des in Köln erlaubten Muezzinrufes am 19.10.2021 eine Aktuelle Stunde, um in Bayern diesen ausgerufenen Machtanspruch des Politischen Islams unterbinden zu lassen.
Der AfD-Landtagsabgeordnete Uli Henkel, Mitglied im Ältestenrat, im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr sowie im Rundfunkrat, hielt eine äußerst fachkundige Rede über Inhalt und Bedeutung des Muezzinrufes.
Er begann seine hochinteressanten Ausführungen mit dem arabischen Wortlaut dieser Kampfansage an alle anderen Religionsangehörigen und Atheisten. „Wehret den Anfängen“ ist die Devise, um einer verhängnisvollen Fehlentscheidung wie in Köln vorzubeugen.
https://www.youtube.com/watch?v=YWuIpak8lEA
https://t.me/guidestones/3640
BfeD - Die Israel Sunimex Handels GmbH in Hamburg - 09.11.2021 - Die Tankstelle ohne Zapfsäule des Juden Sergei Kischilov - Zum Wohle des „Goldenen Kalbs in Jerusalem“ - 09.11.2021
https://www.docdroid.net/zHBhOLY/bfed-die-israel-sunimex-handels-gmbh-in-hamburg-09112021-pdf
https://www.docdroid.net/8kQw39j/bfed-die-israel-sunimex-handels-gmbh-in-hamburg-09112021-doc
BfeD - Zitate die für sich sprechen - Der Zentralrat der Juden Wahrheit - BfeD ZdD ZdJ - Die Volksaufklärer - 27.11.2012 - 21.10.2021
https://archive.org/details/ZitateDieFuerSichSprechenZentralratDerJudenWahrheitBfedZddZdj/page/n0/mode/2up
Hier folgt das Recherchewissen von 22 Jahren über die weggelogene Geheimpolitik des kruden Weltparasitentums:
https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf
https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc
BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu kriminalisieren. - Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer Juden-Mafia).
https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf
https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc
Der Dissident - Marc Fangerau - Stoppt die NWO – Für Wahrheit, Freiheit und Menschlichkeit
https://derdissident.net
https://t.me/derdissident
https://t.me/derdissident/4012
Wie Juden über Nicht-Juden denken - Es folgt eine ganze Reihe von Zitaten darüber, wie einige Juden über Nicht-Juden (Goyim) denken. Man sieht Hass und Menschenverachtung.
https://derdissident.net/wie-juden-uber-nicht-juden-denken/
Folge dem veganen Fernsehstar, Kochbuchautor-Bestseller und mutigen deutsch-türkischen Volksaufklärer Attila Hildmann.
Internet: https://www.attilahildmann.de
Shop: https://sicherheit-fuer-jedermann.de/de
Email: [email protected]
https://t.me/AttilaHildmannFreedom
https://t.me/ATTILAHILDMANN
https://t.me/bfedwahrheit
https://t.me/derdissident
https://t.me/guidestone
https://t.me/samy_sun
https://www.brighteon.com/channels/hildmannwolfs
https://gab.com/attilahildmannwolf
https://gab.com/bfed
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.