Ноев Потоп. Как дни Ноя. Конец как от Наводнения. Армагеддон. Война Семени. Протокол 15 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1-hwOIPf0ewwhOeZkOeE_VHEW9OzF9B0p/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1dm1AIyoP2xEXTATEXPm-r69KpnjxYxAk/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/194xIjvYFcjOcZmm4sOL-ahEQ_INUuQDm/view?usp=sharing
Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1w4-E3sz0STqq4k3zQ2KvaYzSPVHuyber/view?usp=sharing
Ориг. англ. https://docs.google.com/document/d/1yEsDKKzB_ayB_heSKO2CsaPzAzz4O5tm/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч
Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
См. также
Видео Лиланда (англ) "Levites" (Левиты)
https://vimeo.com/manage/videos/1164457781
https://www.bitchute.com/video/DnKsI3zqATaC/
Копия https://youtu.be/0HEQeOACUOw
Как включить русск субтитры на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=1
Заметки (на англ) https://1drv.ms/w/c/ff613ac29da4cc31/IQCo5T69W4NPRoavBo2lxqAQAU2a4D91BD4MgARqv8C36qg?e=jRwDu8
Транскрипт https://leelandjones.wordpress.com/course-05/
(прокрутите вниз до курса C05-6-39 The Levites и кликнете на него)
- про Хефцибу (Хефцибах)
Протокол 8 февраля 2026 г. https://www.youtube.com/watch?v=Vcn4UuXC3C0&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=1
https://drive.google.com/file/d/19U3W2WXK9nACvOL-7TDb7RqUrWFYg-fE/view
- про Ноев Потоп и Реку в Откр 12 и Наводнение Аль-Акса
Протокол 18 февраля 2024 г. Красная/Рыжая Телица Хамас Мечеть Аль-Акса https://cloud.mail.ru/public/VVSN/YZey84zvS
в видео Потоп последнего времени — как во дни Ноя + док-нт https://cloud.mail.ru/public/gVu5/H6xi4XBFz
- про Войну Семени, Жену и сроки 3,5 года
Протокол 16 ноября 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1BGblw6VDZYWgzq5UYfULnZr3UcJqf5V5/view?usp=sharing
- про Знамение Откр 12:1 и 7 лет Скорби от Йом Кипура 22 сентября 2017 г. см.
Протоколы
31 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/Smxs/H6LYwLnQQ
17 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/kSbz/vVLt6aKon
- про Врем. Шкалу Даниила см.
Протокол 4 августа 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61
- про Временную Шкалу Царя см.
Протокол 3 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/x1f4/wWk6QhGHk
- 6-я Чаша и 7 Октября 2023 г. на схеме
на 8:05 видео Лиланда Тир, Сидон и Сарепта Следующая фаза Армагеддона. Сектор Газа Южный Ливан https://youtu.be/cmjD0bw2Lzs?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=486
Схемы 14 Лет Апокалипсиса (2010-2024 гг.)
Временная шкала Царя (2010-2024 гг.) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
9-е Ава. Временная шкала от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
Временная Шкала Даниила, 4 вопроса и размеры Храма
https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG
7 лет изобилия и 7 лет скорби (2010-2024 гг.) https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
Менора и Затмения Апокалипсиса (какие события исполнились в 2019-2024 гг: мирный договор Антихриста, Авраамовы соглашения, мерзость запустения, введение начертания зверя и др.)
https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw
Седмицы-недели в Данииле, осада Иерусалима в 39 и 52 гл. Иеремии (2019-2021 гг.) https://cloud.mail.ru/public/oiWr/nehtD2uPr