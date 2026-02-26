BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Ноев Потоп. Как дни Ноя. Конец как от Наводнения. Армагеддон. Война Семени. Протокол 15 февраля 2026 г.
Neba Luch
Neba Luch
67 followers
0
3 views • 3 days ago

ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1-hwOIPf0ewwhOeZkOeE_VHEW9OzF9B0p/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1dm1AIyoP2xEXTATEXPm-r69KpnjxYxAk/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/194xIjvYFcjOcZmm4sOL-ahEQ_INUuQDm/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1w4-E3sz0STqq4k3zQ2KvaYzSPVHuyber/view?usp=sharing


Ориг. англ. https://docs.google.com/document/d/1yEsDKKzB_ayB_heSKO2CsaPzAzz4O5tm/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч

https://t.me/luchneba

Группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


См. также


Видео Лиланда (англ) "Levites" (Левиты)

https://vimeo.com/manage/videos/1164457781

https://www.bitchute.com/video/DnKsI3zqATaC/

Копия https://youtu.be/0HEQeOACUOw

Как включить русск субтитры на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLp1vC26N8HRXjMUUO4QJkzoE96IkjyU9J&index=1

Заметки (на англ) https://1drv.ms/w/c/ff613ac29da4cc31/IQCo5T69W4NPRoavBo2lxqAQAU2a4D91BD4MgARqv8C36qg?e=jRwDu8

Транскрипт https://leelandjones.wordpress.com/course-05/

(прокрутите вниз до курса C05-6-39 The Levites и кликнете на него)


- про Хефцибу (Хефцибах)

Протокол 8 февраля 2026 г. https://www.youtube.com/watch?v=Vcn4UuXC3C0&list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&index=1

https://drive.google.com/file/d/19U3W2WXK9nACvOL-7TDb7RqUrWFYg-fE/view


- про Ноев Потоп и Реку в Откр 12 и Наводнение Аль-Акса

Протокол 18 февраля 2024 г. Красная/Рыжая Телица Хамас Мечеть Аль-Акса https://cloud.mail.ru/public/VVSN/YZey84zvS

в видео Потоп последнего времени — как во дни Ноя + док-нт https://cloud.mail.ru/public/gVu5/H6xi4XBFz


- про Войну Семени, Жену и сроки 3,5 года

Протокол 16 ноября 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1BGblw6VDZYWgzq5UYfULnZr3UcJqf5V5/view?usp=sharing


- про Знамение Откр 12:1 и 7 лет Скорби от Йом Кипура 22 сентября 2017 г. см.

Протоколы

31 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/Smxs/H6LYwLnQQ

17 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/kSbz/vVLt6aKon


- про Врем. Шкалу Даниила см.

Протокол 4 августа 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61


- про Временную Шкалу Царя см.

Протокол 3 марта 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/x1f4/wWk6QhGHk


- 6-я Чаша и 7 Октября 2023 г. на схеме

на 8:05 видео Лиланда Тир, Сидон и Сарепта Следующая фаза Армагеддона. Сектор Газа Южный Ливан https://youtu.be/cmjD0bw2Lzs?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=486


Схемы 14 Лет Апокалипсиса (2010-2024 гг.)

Временная шкала Царя (2010-2024 гг.) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

9-е Ава. Временная шкала от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

Временная Шкала Даниила, 4 вопроса и размеры Храма

https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG

7 лет изобилия и 7 лет скорби (2010-2024 гг.) https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

Менора и Затмения Апокалипсиса (какие события исполнились в 2019-2024 гг: мирный договор Антихриста, Авраамовы соглашения, мерзость запустения, введение начертания зверя и др.)

https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw


Седмицы-недели в Данииле, осада Иерусалима в 39 и 52 гл. Иеремии (2019-2021 гг.) https://cloud.mail.ru/public/oiWr/nehtD2uPr

Keywords
biblehamaswomanarmageddongreat tribulationrevelation 12 signfrogsunclean spiritsseed warflood of noahnechistye duhivelikaya skorbliland djonsvtoroe prishestvie hristaleeland jones in russianwoman clothed with the sunjena v solnceznamenie otkr 12 1otrkovenie 12 glava serpent seedrev 12 1operation al-aqsa floodpotop alaksadaniiel 9 26jaby otkr 16 137 let skorbi
