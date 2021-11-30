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De Gevaren van Wi-Fi (WiFi Wifi WLAN elektromagnetische straling draadloos internet bijwerkingen)
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50 views • November 30, 2021
Wi-Fi verbindt elektronische apparaten met draadloze computer netwerken (WLAN, wireless LAN) via gepulste elektromagnetische straling. Wi-Fi draadloos internet is geïnstalleerd in woningen, scholen, kantoren, winkels, hotels, koffiebars, bibliotheken, ziekenhuizen, vliegvelden, publieke gebouwen en zelfs hele stadsdelen. Wi-Fi straling is, in tegenstelling tot TV en radio straling, sterk genoeg om door beton heen te gaan. Volgens vele gezondheidsexperts is Wi-Fi straling een gevaar voor de gezondheid.
http://defendershield.com/10-facts-health-dangers-wifi
Wi-Fi technologie wordt gebruikt door computers, laptops, smartphones, tablets, Bluetooth hands-free handsets, video game consoles, slimme energie meters en andere draadloze applicaties.
Wi-Fi gebruikt een frequentie van 2.4 GHz, vrijwel identiek aan de frequentie van magnetrons (2.45 GHz) en vergelijkbaar met de frequenties van mobiele telefoons (GSM telefoons gebruiken 1.8 of 1.9 GHz en de UMTS 3G telefoons gebruiken 2.1 GHz). http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum
http://biogeometry.org/page21.html
Omdat Wi-Fi zo nieuw is, zijn er nog geen studies gedaan naar de lange termijn effecten van Wi-Fi. Er zijn echter wel duizenden studies gedaan naar de gezondheidseffecten van mobiele telefoons en telefoonmasten. Uit die studies blijkt dat de straling van mobiele telefoons kanker kan veroorzaken! http://wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/elektrosmog-de-digitale-asbest
Zembla reportage over mobiele telefoons:
http://youtube.com/watch?v=CC-Cpa3TTz4
Playlist 'De Gevaren van Electro-Magnetische Straling': http://youtube.com/playlist?list=PLxeNMshhLFQK_TgZZmvk4QCtVBeGyJ4KN
De gevaren van Wi-Fi straling worden genegeerd omdat Wi-Fi zo handig is. Maar volgens wetenschappelijke studies veroorzaakt langdurige blootstelling aan lichte elektromagnetische straling allerlei gezondheidsproblemen.
http://denieuwedokters.nl/electrosmog.html
http://wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/deze-34-onderzoeken-tonen-aan-wifi-gevaarlijk
Wi-Fi straling penetreert het lichaaam en tast celwanden aan waardoor cellen na verloop van tijd niet meer goed functioneren. Door Wi-Fi straling wordt het natuurlijke energieveld van het lichaam verstoord, dit leidt tot stress, vermoeiheid en een verzwakt immuunsysteem. Wi-Fi straling kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen, duizeligheid, hyperactiviteit, slapeloosheid, jeuk, geheugenverlies, depressie, epilepsie, hartkloppingen, hoge bloeddruk, oorsuizen, misselijkheid, diabetes, autisme, fibromyalgia, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, DNA schade, leukemie, kanker, etc.
http://www.stichtingehs.nl/gezondheidsklachten-straling/altijd-moe http://shop.earthcalm.com/EMF-Studies
Kinderen zijn vooral kwetsbaar voor Wi-Fi straling omdat hun zenuwstelsel en hersenen nog ontwikkelen. Hun schedels zijn dunner en kleiner, waardoor straling dieper in de hersenen penetreert. Vele scholen gebruiken nu Wi-Fi maar de leerprestaties van kinderen worden hierdoor aangetast!
http://jrseco.com/10-tips-to-reduce-electromagnetic-radiation-from-your-smartphone-and-wifi http://gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&;art_id=4478
Als u thuis Wi-Fi heeft en uw kinderen gebruiken laptops of spelen draadloze video games, dan leven ze in een virtuele zee van straling, met alle risico's van dien. De meeste Wi-Fi routers en modems worden 's nachts niet uitgezet waardoor deze elektromagnetische straling 24 uur per dag aanwezig is.
http://safespaceprotection.com/emf-health-risks/emf-health-effects/wi-fi-router-dangers
Andere bronnen van straling zijn draadloze telefoons en baby monitors. Deze gebruiken DECT technologie (vergelijkbaar met Wi-Fi) met frequenties van 1.9, 2.4 en 5.8 GHz. http://www.teslabel.be/PDF/Brochure_Wifi_Dect_zp_NL.pdf
In tegenstelling tot wat de Wi-Fi industrie beweert, Wi-Fi is NIET veilig!
Zet de Wi-Fi in uw huis uit and en ontdek hoe uw gezondheid zal verbeteren!
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Meer info:
http://emf.mercola.com
http://5gisnietoke.nl
http://stopumts.nl
http://stralingsbewust.info
http://magdahavas.com/?s=wifi
http://verminder-electrosmog.nl
http://groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
http://cpld.nl/elektrogevoeligheid
http://stichtingehs.nl/publicaties/films
http://stralingsrisicos.nl
http://wirelessinfo.nl
http://electrostress-gezondheid.com
http://stichtingehs.nl
http://electrosense.nl
http://wiredchild.org
Bescherming tips:
http://radiationhealthrisks.com/wi-fi-radiation-dangerous http://electrosense.nl/nl/site/onderzoeken_literatuur
http://woonbiologie.nl
http://wiredchild.org/parents.html
http://safespaceprotection.com
http://earthcalm.com
http://kennisplatformveiligmobielnetwerk.info
http://defendershield.com/10-facts-health-dangers-wifi
Wi-Fi technologie wordt gebruikt door computers, laptops, smartphones, tablets, Bluetooth hands-free handsets, video game consoles, slimme energie meters en andere draadloze applicaties.
Wi-Fi gebruikt een frequentie van 2.4 GHz, vrijwel identiek aan de frequentie van magnetrons (2.45 GHz) en vergelijkbaar met de frequenties van mobiele telefoons (GSM telefoons gebruiken 1.8 of 1.9 GHz en de UMTS 3G telefoons gebruiken 2.1 GHz). http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum
http://biogeometry.org/page21.html
Omdat Wi-Fi zo nieuw is, zijn er nog geen studies gedaan naar de lange termijn effecten van Wi-Fi. Er zijn echter wel duizenden studies gedaan naar de gezondheidseffecten van mobiele telefoons en telefoonmasten. Uit die studies blijkt dat de straling van mobiele telefoons kanker kan veroorzaken! http://wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/elektrosmog-de-digitale-asbest
Zembla reportage over mobiele telefoons:
http://youtube.com/watch?v=CC-Cpa3TTz4
Playlist 'De Gevaren van Electro-Magnetische Straling': http://youtube.com/playlist?list=PLxeNMshhLFQK_TgZZmvk4QCtVBeGyJ4KN
De gevaren van Wi-Fi straling worden genegeerd omdat Wi-Fi zo handig is. Maar volgens wetenschappelijke studies veroorzaakt langdurige blootstelling aan lichte elektromagnetische straling allerlei gezondheidsproblemen.
http://denieuwedokters.nl/electrosmog.html
http://wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/deze-34-onderzoeken-tonen-aan-wifi-gevaarlijk
Wi-Fi straling penetreert het lichaaam en tast celwanden aan waardoor cellen na verloop van tijd niet meer goed functioneren. Door Wi-Fi straling wordt het natuurlijke energieveld van het lichaam verstoord, dit leidt tot stress, vermoeiheid en een verzwakt immuunsysteem. Wi-Fi straling kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen, duizeligheid, hyperactiviteit, slapeloosheid, jeuk, geheugenverlies, depressie, epilepsie, hartkloppingen, hoge bloeddruk, oorsuizen, misselijkheid, diabetes, autisme, fibromyalgia, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, DNA schade, leukemie, kanker, etc.
http://www.stichtingehs.nl/gezondheidsklachten-straling/altijd-moe http://shop.earthcalm.com/EMF-Studies
Kinderen zijn vooral kwetsbaar voor Wi-Fi straling omdat hun zenuwstelsel en hersenen nog ontwikkelen. Hun schedels zijn dunner en kleiner, waardoor straling dieper in de hersenen penetreert. Vele scholen gebruiken nu Wi-Fi maar de leerprestaties van kinderen worden hierdoor aangetast!
http://jrseco.com/10-tips-to-reduce-electromagnetic-radiation-from-your-smartphone-and-wifi http://gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&;art_id=4478
Als u thuis Wi-Fi heeft en uw kinderen gebruiken laptops of spelen draadloze video games, dan leven ze in een virtuele zee van straling, met alle risico's van dien. De meeste Wi-Fi routers en modems worden 's nachts niet uitgezet waardoor deze elektromagnetische straling 24 uur per dag aanwezig is.
http://safespaceprotection.com/emf-health-risks/emf-health-effects/wi-fi-router-dangers
Andere bronnen van straling zijn draadloze telefoons en baby monitors. Deze gebruiken DECT technologie (vergelijkbaar met Wi-Fi) met frequenties van 1.9, 2.4 en 5.8 GHz. http://www.teslabel.be/PDF/Brochure_Wifi_Dect_zp_NL.pdf
In tegenstelling tot wat de Wi-Fi industrie beweert, Wi-Fi is NIET veilig!
Zet de Wi-Fi in uw huis uit and en ontdek hoe uw gezondheid zal verbeteren!
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Meer info:
http://emf.mercola.com
http://5gisnietoke.nl
http://stopumts.nl
http://stralingsbewust.info
http://magdahavas.com/?s=wifi
http://verminder-electrosmog.nl
http://groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
http://cpld.nl/elektrogevoeligheid
http://stichtingehs.nl/publicaties/films
http://stralingsrisicos.nl
http://wirelessinfo.nl
http://electrostress-gezondheid.com
http://stichtingehs.nl
http://electrosense.nl
http://wiredchild.org
Bescherming tips:
http://radiationhealthrisks.com/wi-fi-radiation-dangerous http://electrosense.nl/nl/site/onderzoeken_literatuur
http://woonbiologie.nl
http://wiredchild.org/parents.html
http://safespaceprotection.com
http://earthcalm.com
http://kennisplatformveiligmobielnetwerk.info
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