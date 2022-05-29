Laberinto para sanación

El laberinto de entrada Yin orientación Oeste.En este laberinto se entra por la izquierda y se orienta entrando desde el oeste dejando el oeste a nuestra espalada mirando al este, que es de donde sale el sol. Con lo que se busca volver al esplendor original del cuerpo:En el caso de hacerla con el dedo se dispone con la entrada a nuestra izquierda, podemos hacerlo con la mano izquierda o la derecha indiferentemente.Con esta orientación se activa el el estado de nuestro cuerpo, el cuerpo va parando en cada uno de los elementos y centros de transformación de los elementos y estados de la materia y gira alrededor de cada uno generando una pequeña torsión que facilita el proceso de sanación, activando cada uno de los elementos y de los chakras.Puedes sencillamente seguir la meditación o acompañarla con el dedo. En cada uno de los elementos que van configurando el proceso de sanación a través del laberinto.Recuerda que el laberinto genera un eco interno para recordarte tu propia energía fundamental en cada elemento, se trata de resonar en cada punto en ese elemento hasta llegar al último punto del proceso que te conecta con tu propia divinidad, con tu innato.En cualquier caso puedes llevar tu propio ritmo con independenciaNo hay un encuentro de comunicación real con alguien superior de la propuesta guiada en cada caso.Para ello te invito a la siguiente meditación:Un abrazo arcoriris caramelizado con amor incondicional,D Ignacio Castaño-Rogel Aparicio, canalizada en la ermita de nuestra señora de Ayala, el 21 de Marzo de 2021 grabada en Peñacabarga, Santander durante el encuentro del nodo estelar aneto el 24 de Marzo de 2021.