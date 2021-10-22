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Saindo das Cidades e Protegendo Nossas Famílias - Parte 1
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14 views • October 22, 2021
Convite para participar em Comunidade Planejada - Empreendimento Coletivo
Em vista do caos social e a dominação comunista (controlada pela CABAL), estamos vendo as liberdades serem restringidas e a censura se propagando como um câncer.
As vacinas mRNA sem comprovação científica estão sendo impostas coercitivamente, privando as pessoas de direitos fundamentais e humanos.
A destruição da economia está em curso para obrigar a todos a receberem um implante de rastreamento, escore social e moeda eletrônica, que poderá ser desativado se o cidadão for "inconveniente" para o governo, conforme vimos acontecer durante as manifestações democráticas da população no 7 de setembro. Onde contas foram bloqueadas e canais de mídias sociais desmonetizados. Isso será lugar comum no futuro próximo. O passaporte sanitário é o começo desta tirania. Também não se justifica pois se a maior parte da população foi vacinada e até mesmo em poucos meses será atingida a dita "imunidade de rebanho" então o passaporte só pode ter o objetivo de ser perpetuado, sendo que "aparecerão" novas doenças e novas vacinas a cada poucos meses. Este é o futuro que vamos deixar para nossos filhos ?
Lembre-se da talidomida, droga considerada segura e aprovada pelas mesmas agencias criminosas que estão aprovando as vacinas hoje. Nos anos 60 esta droga vitimou milhares de crianças que nasceram com má formação de braços pernas ou morreram.
São inúmeros casos de corrupção de farmacêuticas e agencias de saúde. É hora de PENSAR POR SÍ MESMO! ESTUDE E ANALISE FATOS E ARTIGOS CIENTÍFICOS. LEIA A HISTORIA . NÃO SEJA COBAIA E NÃO DEIXE QUE SEUS FILHOS SEJAM SUBMETIDOS A EXPERIMENTAÇÃO MÉDICA !
www.instagram.com/ecopoloequilibrium
Whastaap : 11 942302043
Enrick Toledo
Participe da Comunidade Planejada Autossustentável
www.instagram.com/ecopoloequilibrium
Watsapp: 11 942302043
Documentos da proposta:
DESCRITIVO:
https://1drv.ms/w/s!ArVcJ-klpMithkEbY58x2mHy7Epc?e=uHlDha
PLANILHA:
https://1drv.ms/x/s!ArVcJ-klpMithj1CK5jYx01XhCIr?e=jWFiFl
comunidade, grande reset, nova ordem mundial
Em vista do caos social e a dominação comunista (controlada pela CABAL), estamos vendo as liberdades serem restringidas e a censura se propagando como um câncer.
As vacinas mRNA sem comprovação científica estão sendo impostas coercitivamente, privando as pessoas de direitos fundamentais e humanos.
A destruição da economia está em curso para obrigar a todos a receberem um implante de rastreamento, escore social e moeda eletrônica, que poderá ser desativado se o cidadão for "inconveniente" para o governo, conforme vimos acontecer durante as manifestações democráticas da população no 7 de setembro. Onde contas foram bloqueadas e canais de mídias sociais desmonetizados. Isso será lugar comum no futuro próximo. O passaporte sanitário é o começo desta tirania. Também não se justifica pois se a maior parte da população foi vacinada e até mesmo em poucos meses será atingida a dita "imunidade de rebanho" então o passaporte só pode ter o objetivo de ser perpetuado, sendo que "aparecerão" novas doenças e novas vacinas a cada poucos meses. Este é o futuro que vamos deixar para nossos filhos ?
Lembre-se da talidomida, droga considerada segura e aprovada pelas mesmas agencias criminosas que estão aprovando as vacinas hoje. Nos anos 60 esta droga vitimou milhares de crianças que nasceram com má formação de braços pernas ou morreram.
São inúmeros casos de corrupção de farmacêuticas e agencias de saúde. É hora de PENSAR POR SÍ MESMO! ESTUDE E ANALISE FATOS E ARTIGOS CIENTÍFICOS. LEIA A HISTORIA . NÃO SEJA COBAIA E NÃO DEIXE QUE SEUS FILHOS SEJAM SUBMETIDOS A EXPERIMENTAÇÃO MÉDICA !
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