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Absolute kijktip! *koekoek* Groenendijk is het nu volledig kwijt!
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117 views • September 08, 2020
Kijk, hier zaten we dus op te wachten, eindelijk is het moment daar, *koekoek* Groenendijk in een werkelijk hilarisch filmpje.
Tijd om het GGZ te bellen mensen! Opbergen, zo ver mogelijk, of nee, toch niet, want dan kunnen wij niet meer lachen.
Ik verklap verder niets, maar dit is echt, maar dan ook echt een absolute aanrader!
Eindelijk kan echt iedereen zien en snappen, ja, zelfs Bastiaan Laros, dat deze platte aarde gelover gewoon opgesloten dient te worden.
Ik heb het filmpje al 5 keer gekeken, hij wordt steeds leuker! Kijken mensen, voor het volk, het vaderland en weet ik veel wat.
Tijd om het GGZ te bellen mensen! Opbergen, zo ver mogelijk, of nee, toch niet, want dan kunnen wij niet meer lachen.
Ik verklap verder niets, maar dit is echt, maar dan ook echt een absolute aanrader!
Eindelijk kan echt iedereen zien en snappen, ja, zelfs Bastiaan Laros, dat deze platte aarde gelover gewoon opgesloten dient te worden.
Ik heb het filmpje al 5 keer gekeken, hij wordt steeds leuker! Kijken mensen, voor het volk, het vaderland en weet ik veel wat.
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