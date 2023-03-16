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ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΤΙ ΘΑ
ΥΠΟΣΤΩ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΩ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΨΗΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΥ https://ugetube.com/watch/iLrh3KXVcy1QFFO , https://rumble.com/v2de3qc-world-genocidal-antichrist-dictatorship-2023.html .
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΟΣΤΩ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΗΘΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΩ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΨΗΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΥ… ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΥΘΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 82 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΓΙΑΤΙ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΝΟΜΑ ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ PCR ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ mRNA ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ ΩΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ 2020 ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ...
ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ ΤΟ 2023;
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΤΣΙΠΑΡΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ!» ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥΣ.
«Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES-
ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΕΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ "ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ" ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ "ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ" (ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ "ΤΡΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ") ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ "ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΑΡΧΗ ΤΟΥ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v2c54am-the-genocidal-mitsotakis-antichrist-dictator-of-greece.html , https://www.brighteon.com/6b9a79d2-296a-4b9e-a8a6-9a3d26638627
, https://ugetube.com/watch/VtrUlWO2Csga53U https://rumble.com/v1korw3-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html