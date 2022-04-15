DENUNCIA CRIMINAL NEUQUEN, ARGENTINA – ANALISIS POST-AUDIENCIA

Exito! El caso se eleva al fuero federal.



Santiago Caviglia, consultor estratégico para los denunciantes, especialista en estrategias y conductas humanas, analisa la audiencia pública del 5 de abril, 2022 para establecer merito de las denuncias criminales presentadas en la provincia de Neuquen, Argentina.

La denuncia en cuestión fue presentada por envenenamiento (por suministrar y aplicar de manera irregular e indebida inóculos “anti COVID” perjudiciales a la salud), incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.

En el mundo, esta es la primera denuncia penal que llega a la justicia extraordinaria, que llega al fuero federal.

Denunciantes: Natalia Martín (perito forense del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Lic en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET).

Querellantes: Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi.

Abogados querellantes: Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policía Federal)

Fiscal: Valeria Panozzo

Juez: Lucas Yancarelli