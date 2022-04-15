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DENUNCIA CRIMINAL NEUQUEN, ARGENTINA – ANALISIS POST-AUDIENCIA
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38 views • April 15, 2022
Exito! El caso se eleva al fuero federal.
Santiago Caviglia, consultor estratégico para los denunciantes, especialista en estrategias y conductas humanas, analisa la audiencia pública del 5 de abril, 2022 para establecer merito de las denuncias criminales presentadas en la provincia de Neuquen, Argentina.
La denuncia en cuestión fue presentada por envenenamiento (por suministrar y aplicar de manera irregular e indebida inóculos “anti COVID” perjudiciales a la salud), incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.
En el mundo, esta es la primera denuncia penal que llega a la justicia extraordinaria, que llega al fuero federal.
Denunciantes: Natalia Martín (perito forense del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Lic en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET).
Querellantes: Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi.
Abogados querellantes: Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policía Federal)
Fiscal: Valeria Panozzo
Juez: Lucas Yancarelli
Santiago Caviglia, consultor estratégico para los denunciantes, especialista en estrategias y conductas humanas, analisa la audiencia pública del 5 de abril, 2022 para establecer merito de las denuncias criminales presentadas en la provincia de Neuquen, Argentina.
La denuncia en cuestión fue presentada por envenenamiento (por suministrar y aplicar de manera irregular e indebida inóculos “anti COVID” perjudiciales a la salud), incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.
En el mundo, esta es la primera denuncia penal que llega a la justicia extraordinaria, que llega al fuero federal.
Denunciantes: Natalia Martín (perito forense del cuerpo policial) y Lorena Diblasi (Lic en Biotecnologia, CPA Profesional del CONICET).
Querellantes: Natalia de Vega, Natalia Martín y Lorena Diblasi.
Abogados querellantes: Yanina Borestky y Gabriel Henríquez (miembro del cuerpo de la Policía Federal)
Fiscal: Valeria Panozzo
Juez: Lucas Yancarelli
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