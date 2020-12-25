🎧👂🏻Vorwärts! Vorwärts!Schmettern die hellen Fanfaren,Vorwärts! Vorwärts!Jugend kennt keine Gefahren.Deutschland, du wirst leuchtend stehnMögen wir auch untergehn.Vorwärts! Vorwärts!Schmettern die hellen Fanfaren,Vorwärts! Vorwärts!Jugend kennt keine Gefahren.Ist das Ziel auch noch so hoch,Jugend zwingt es doch.Uns're Fahne flattert uns voran.In die Zukunft ziehen wir Mann für MannWir marschieren für HitlerDurch Nacht und durch NotMit der Fahne der JugendFür Freiheit und Brot.Uns're Fahne flattert uns voran,Uns're Fahne ist die neue Zeit.Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit!Ja die Fahne ist mehr als der Tod!Jugend! Jugend!Wir sind der Zukunft Soldaten.Jugend! Jugend!Träger der kommenden Taten.Ja, durch unsre Fäuste fälltWer sich uns entgegenstelltJugend! Jugend!Wir sind der Zukunft Soldaten.Jugend! Jugend!Träger der kommenden Taten.Führer, wir gehören dir,Wir Kameraden, dir!Uns're Fahne flattert uns voran.In die Zukunft ziehen wir Mann für MannWir marschieren für HitlerDurch Nacht und durch NotMit der Fahne der JugendFür Freiheit und Brot.Uns're Fahne flattert uns voran,Uns're Fahne ist die neue Zeit.Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit!Ja die Fahne ist mehr als der Tod!