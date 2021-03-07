Παρουσίαση πορίσματος για την αντισυνταγματικότητα της πανδημίας Γεώργιος Παύλος Δίκτυο Ελληνισμού

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161 views • March 07, 2021



Γνωμάτευση

πρός τόν ἐπικεφαλής τῆς Διαδικτυακῆς Ἐπιστημονικῆς Συζήτησης Νομικῶν Ἰατρῶν καί Οἰκονομολόγων καθηγητή Γιώργου Παύλου, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Πολυκεντρικό Αὐτοργανούμενο Πολιτικό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ, στίς 13-14. Φεβ. 2021, 19:00​

​Συγχαίρω εἰλικρινά ὅλους ὄσους συμμετέχουν ἐνεργά στήν ὅλη ἐκδήλωση καί στό πόρισμά της γιά τό ἄδολο, γνήσιο καί πηγαῖο ἀντιστασιακό πνεῦμα πού ἐκφράζουν καί διαλαλοῦν.

Δηλώνω ὅτι συμμετέχω ὁλόψυχα στήν κίνησή σας καί θά εἶμαι μέ τίς μικρές μου δυνάμεις παρών πάντοτε στόν Ἀγώνα σας καί σέ κάθε ἄδολο Ἀγώνα γιά τήν Ἀξία τοῦ Ἀνθρώπου καί γιά τή Δημοκρατία.

Γεώργιος Κασιμάτης

Παρουσίαση πορίσματος: κ. Γεώργιος Παύλος, καθηγητής Φυσικής Δ.Π.Θ. και Δρ. Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.



ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Αυτοοργάνωση του Ελληνισμού

Ελληνες και Ελληνίδες απανταχού της γης ενωθείτε και εργαστείτε για την νεα συνάντηση μας με την Ιστορία. Ενωθείτε και εργαστείτε πριν είναι πολύ αργά. Πριν εξαφανιστούμε ως λαός και ως πολιτισμός από την ίδια την πατρίδα μας. Πριν εκδιωχθούμε από την Ελλάδα και την Ιστορία. Διότι αμαρτήσαμε απέναντι στην ιστορία μας,

απέναντι στον πολιτισμό μας και απέναντι στους προγόνους μας. Τους πατέρες μας και τις μητέρες μας.

Να σώσουμε τον λαό μας από τους εχθρούς του με προβιά προβάτου.

Να σώσουμε την πατρίδα μας από τα φίδια που

τρέφαμε και μεγαλώσαμε μέσα στον κόρφο μας.

Του πολιτικούς δεξιούς και αριστερούς που

μισούν ό,τι Ελληνικό, ό,τι Χριστιανικό και ό,τι Ορθόδοξο.



Οι Έλληνες εκδιώκονται από την Ελλάδα και την Ιστορία.

Ζούμε την χειρότερη μορφή γενοκτονίας του Ελληνισμού μέσα

στην ίδια την πατρίδα μας. Την Μητροπολιτική Ελλάδα.

Το ίδιο διώκεται, ο Ελληνικός Πολιτισμός,

η Ελληνική Γλώσσα, η Ελληνική Παιδεία

η Ελληνική Πίστη και η Ορθοδοξία.



Έλληνες και Ελληνίδες απανταχού της γης

Ήρθε η ώρα να ενωθούμε όλοι μας σε μια καρδιά και σε μια ψυχή.

Να ενωθούμε σε ένα σώμα, για να σώσουμε την Ελλάδα. Τό ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ( https://www.diktyoellinismou.gr ) παρουσίασε σέ τηλεδιάσκεψη μέ τό πανελλήνιο τήν τελική μορφή τοῦ Πορίσματος γιά τήν ἀντισυνταγματικότητα τῶν μέτρων τῆς "πανδημίας" καί θά τό θέσουμε σέ δημόσια διαβούλευση καί ὑπογραφή ἀπό τούς Ἕλληνες πού συμφωνοῦν μέ αὐτό. Εδώ σχετικό μήνυμα τοῦ Συνταγματολόγου Γεωργίου Κασιμάτη:Γνωμάτευσηπρός τόν ἐπικεφαλής τῆς Διαδικτυακῆς Ἐπιστημονικῆς Συζήτησης Νομικῶν Ἰατρῶν καί Οἰκονομολόγων καθηγητή Γιώργου Παύλου, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Πολυκεντρικό Αὐτοργανούμενο Πολιτικό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ, στίς 13-14. Φεβ. 2021, 19:00​​Συγχαίρω εἰλικρινά ὅλους ὄσους συμμετέχουν ἐνεργά στήν ὅλη ἐκδήλωση καί στό πόρισμά της γιά τό ἄδολο, γνήσιο καί πηγαῖο ἀντιστασιακό πνεῦμα πού ἐκφράζουν καί διαλαλοῦν.Δηλώνω ὅτι συμμετέχω ὁλόψυχα στήν κίνησή σας καί θά εἶμαι μέ τίς μικρές μου δυνάμεις παρών πάντοτε στόν Ἀγώνα σας καί σέ κάθε ἄδολο Ἀγώνα γιά τήν Ἀξία τοῦ Ἀνθρώπου καί γιά τή Δημοκρατία.Γεώργιος ΚασιμάτηςΠαρουσίαση πορίσματος: κ. Γεώργιος Παύλος, καθηγητής Φυσικής Δ.Π.Θ. και Δρ. Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ https://www.diktyoellinismou.gr/ Αυτοοργάνωση του ΕλληνισμούΕλληνες και Ελληνίδες απανταχού της γης ενωθείτε και εργαστείτε για την νεα συνάντηση μας με την Ιστορία. Ενωθείτε και εργαστείτε πριν είναι πολύ αργά. Πριν εξαφανιστούμε ως λαός και ως πολιτισμός από την ίδια την πατρίδα μας. Πριν εκδιωχθούμε από την Ελλάδα και την Ιστορία. Διότι αμαρτήσαμε απέναντι στην ιστορία μας,απέναντι στον πολιτισμό μας και απέναντι στους προγόνους μας. Τους πατέρες μας και τις μητέρες μας.Να σώσουμε τον λαό μας από τους εχθρούς του με προβιά προβάτου.Να σώσουμε την πατρίδα μας από τα φίδια πουτρέφαμε και μεγαλώσαμε μέσα στον κόρφο μας.Του πολιτικούς δεξιούς και αριστερούς πουμισούν ό,τι Ελληνικό, ό,τι Χριστιανικό και ό,τι Ορθόδοξο.Οι Έλληνες εκδιώκονται από την Ελλάδα και την Ιστορία.Ζούμε την χειρότερη μορφή γενοκτονίας του Ελληνισμού μέσαστην ίδια την πατρίδα μας. Την Μητροπολιτική Ελλάδα.Το ίδιο διώκεται, ο Ελληνικός Πολιτισμός,η Ελληνική Γλώσσα, η Ελληνική Παιδείαη Ελληνική Πίστη και η Ορθοδοξία.Έλληνες και Ελληνίδες απανταχού της γηςΉρθε η ώρα να ενωθούμε όλοι μας σε μια καρδιά και σε μια ψυχή.Να ενωθούμε σε ένα σώμα, για να σώσουμε την Ελλάδα. Keywords recg

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