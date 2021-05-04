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Mazurka de Alexander Hausvater
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12 views • May 04, 2021
Spectacolul „Mazurka” nu este unul biografic, ci mai degrabă o încercare de a devia de la realitatea absolută la cea spirituală. Discrepanța dintre creația muzicală și experiența umană este tragică și comică în același timp.
Realizat sub cheia replicii „Toți iubesc muzica, dar nu și omul”, spectacolul îl aduce în prim plan pe OMUL Chopin, incapabil să iubească, să mențină o relație.
Regizor artistic: Alexander Hausvater
Regizor TV: Silviu Jicman
Distribuție: LARI GIORGESCU | Chopin, ANTOANETA COJOCARU | femeia în alb/ Constance/ Delphine/ femeia moartă/ Claire/ Contesa Wodzinska/ Madame Lenormand/ Sand/ Lady Rothschild, GAVRIL PĂTRU | omul în negru/Witwicki/ De Custine/ Liszt/ Bocage)
Realizat sub cheia replicii „Toți iubesc muzica, dar nu și omul”, spectacolul îl aduce în prim plan pe OMUL Chopin, incapabil să iubească, să mențină o relație.
Regizor artistic: Alexander Hausvater
Regizor TV: Silviu Jicman
Distribuție: LARI GIORGESCU | Chopin, ANTOANETA COJOCARU | femeia în alb/ Constance/ Delphine/ femeia moartă/ Claire/ Contesa Wodzinska/ Madame Lenormand/ Sand/ Lady Rothschild, GAVRIL PĂTRU | omul în negru/Witwicki/ De Custine/ Liszt/ Bocage)
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